В Башкортостане собрали более 3,3 млн тонн зерновых и крупяных культур

На 13 октября хозяйства Башкортостана обработали 97 процентов посевных площадей культур зерновой группы, средняя урожайность составила 27 ц/га.

Кроме того, в республике выкопали 85 процентов площадей сахарной свёклы. В среднем с каждого гектара аграрии получают почти 390 центнеров корнеплодов. Валовый сбор свёклы уже превысил 1,3 млн тонн. Завершается и уборка масличных культур, урожай которых достиг 860 тысяч тонн. А озимые культуры под урожай 2027 года засеяли на площади более 300 га.

Ильшат Фазрахманов отметил, что наряду с расширением товарного производства развитие отрасли ориентируют на увеличение научных исследований, в том числе в области генетики и селекции.

Достижения региона в этой части представили на агропромышленной выставке «Золотая осень – 2026». С ними ознакомились Председатель Правительства России Михаил Мишустин, вице-премьер Дмитрий Патрушев и министр сельского хозяйства страны Оксана Лут. Башкортостан также стал обладателем Гран-при выставки.

Радий Хабиров поздравил аграриев республики с Днём работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, который отметили 11 октября. Глава Башкортостана также отметил важность обновления технического парка хозяйств, что позволяет достигать высоких показателей работы АПК.

– Валовое производство находится на высоком уровне, – сказал руководитель региона. – Молодцы, что закупаете новую технику, стратегически это очень важно.