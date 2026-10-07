Встреча с генеральным директором компании «Росагролизинг» Владимиром Балтером

Радий Хабиров положительно оценил результаты взаимодействия с «Росагролизингом» по обновлению парка сельхозтехники и подчеркнул необходимость сохранения льготных условий для аграриев. Отметим, что республика сотрудничает с компанией с 2002 года. За это время по программе лизинга в Башкортостан поставили 6,7 тысячи единиц сельхозтехники и оборудования на сумму более 31 млрд рублей.

На встрече также обсудили деятельность Машинно-технологической компании «Росагролизинга» – ООО «МТК-РАЛ-Башкортостан». Напомним, что республика стала пилотным регионом России, где запустили МТК по оказанию агротехнологических услуг и проведению механизированных полевых работ. Соглашение о реализации этого инвестпроекта заключили на площадке Петербургского международного экономического форума в июне 2026 года. Новое предприятие уже получило 724 единицы сельхозтехники на сумму 6,2 млрд рублей и оказало услуги по посеву, культивации, прополке и уборке урожая на площади более 250 тысяч га.

Владимир Балтер отметил, что Башкортостан занимает в структуре «Росагролизинга» первое место среди регионов страны по объёмам закупки сельхозмашин.

– Мы видим, что наше сотрудничество набирает обороты. Важно, что республика продолжает стимулировать приобретение техники для сельхозтоваропроизводителей региона через наши льготные финансовые инструменты. Это даёт понимание, что идёт ускоренное обновление парка хозяйств, – сказал Владимир Балтер. – Также продолжаем взаимодействие по линии эко-лизинга с целью обновления парка мусоровозов. С прошлого года в регион поставили 26 таких машин, планируем эту тему развивать и дальше.

https://glavarb.ru/ru/news/event/vstrecha-s-generalnym-direktorom-kompanii-rosagrolizing-vladimirom-balterom-92825/