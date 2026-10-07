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Сельское хозяйство
7 Октября , 11:25

Радий Хабиров возглавил делегацию Башкортостана на агропромышленной выставке

7 октября в Москве делегация Башкортостана, которую возглавил руководитель региона Радий Хабиров, начала работу на площадке XXVIII Российской агропромышленной выставки «Золотая осень».

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Радий Хабиров возглавил делегацию Башкортостана на агропромышленной выставкеРадий Хабиров возглавил делегацию Башкортостана на агропромышленной выставке
Радий Хабиров возглавил делегацию Башкортостана на агропромышленной выставке

Экспозиция, которую ежегодно организует Министерство сельского хозяйства России, является одним из наиболее масштабных отраслевых мероприятий страны. В этом году оно проходит с 7 по 10 октября в выставочном комплексе «Тимирязев центр».

Общая площадь экспозиции – 14 тысяч кв. м. Ожидается, что её посетят порядка 60 тысяч гостей.

В программе работы делегации Башкортостана – участие в тематических круглых столах и панельных дискуссиях, деловые встречи с руководителями отраслевых предприятий и организаций, а также презентация возможностей региона в АПК.

На республиканском стенде представлены научно-технологические проекты в сфере животноводства, растениеводства и биотехнологий, а также продукция ведущих предприятий региона в сфере пищевой и перерабатывающей промышленности.

– Башкортостан – традиционно сильный сельскохозяйственный регион. И мы всегда участвуем в выставке «Золотая осень», – отметил Радий Хабиров. – Сегодня агропромышленный комплекс не может эффективно развиваться без науки. Реализация передовых проектов возможна при объединении хозяйств, образовательной и научной деятельности. Именно такой подход стараемся применять в отрасли.

https://glavarb.ru/ru/news/event/radiy-habirov-vozglavil-delegaciyu-bashkortostana-na-agropromyshlennoy-vystavke-zolotaya-osen--2026-92822/ 

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