Радий Хабиров возглавил делегацию Башкортостана на агропромышленной выставке

Экспозиция, которую ежегодно организует Министерство сельского хозяйства России, является одним из наиболее масштабных отраслевых мероприятий страны. В этом году оно проходит с 7 по 10 октября в выставочном комплексе «Тимирязев центр».

Общая площадь экспозиции – 14 тысяч кв. м. Ожидается, что её посетят порядка 60 тысяч гостей.

В программе работы делегации Башкортостана – участие в тематических круглых столах и панельных дискуссиях, деловые встречи с руководителями отраслевых предприятий и организаций, а также презентация возможностей региона в АПК.

На республиканском стенде представлены научно-технологические проекты в сфере животноводства, растениеводства и биотехнологий, а также продукция ведущих предприятий региона в сфере пищевой и перерабатывающей промышленности.

– Башкортостан – традиционно сильный сельскохозяйственный регион. И мы всегда участвуем в выставке «Золотая осень», – отметил Радий Хабиров. – Сегодня агропромышленный комплекс не может эффективно развиваться без науки. Реализация передовых проектов возможна при объединении хозяйств, образовательной и научной деятельности. Именно такой подход стараемся применять в отрасли.

https://glavarb.ru/ru/news/event/radiy-habirov-vozglavil-delegaciyu-bashkortostana-na-agropromyshlennoy-vystavke-zolotaya-osen--2026-92822/