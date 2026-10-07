Радий Хабиров принял участие в пленарном заседании агропромышленной выставки

На заседании выступил Председатель Правительства России Михаил Мишустин, который в том числе поздравил специалистов агропромышленного комплекса с предстоящим профессиональным праздником – Днём работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

– Благодаря вашим стараниям люди могут приобретать качественные продукты питания. Спасибо за ваш нелёгкий труд, за любовь к своему делу и заботу о нашей стране. Ведь именно сотрудники агропрома обеспечивают продовольственную безопасность России, – отметил Михаил Мишустин.

Председатель Правительства страны отметил, что нацпроект «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» способствовал увеличению ключевых показателей АПК.

– Активно растёт применение отечественных семян именно тех культур, по которым ранее была очень высокая зависимость от зарубежной селекции. Это подсолнечник, рапс, сахарная свёкла, а также соя и кукуруза. В целом показатель самообеспеченности семенами составляет почти 70 процентов. Для ускорения этого процесса на базе Тимирязевского геномного центра создана специальная платформа, которая позволит сократить сроки вывода на рынок новых сортов и гибридов до двух-трёх лет. Её уже активно применяют во многих научных школах. И на экспозиции выставки «Золотая осень» представлены такие успехи, достигнутые, в частности, в Башкортостане. Сегодня мы об этом как раз поговорили на стенде республики, – отметил Михаил Мишустин.

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В беседе с журналистами Радий Хабиров подчеркнул, что сельское хозяйство региона становится всё более технологичным и производительным, а ключевым фактором успеха остаётся связь с наукой.

– Я рассказал Председателю Правительства страны Михаилу Владимировичу Мишустину о наших ноу-хау. Это, в частности, соединение науки, образования и индустриальных партнёров в сфере селекции растений и животных, – сказал Глава республики. – Мы поставили задачу, чтобы до 2030 года всё связанное с растениеводством и семенным фондом у нас было своё, то есть, приспособленное для выращивания в Башкортостане – все виды зерновых, масличных и других культур.

Также руководитель региона подвёл основные итоги уборочной кампании, которая находится на завершающей стадии.

– В этом году мы намолотили более 4 млн тонн зерновых и масличных культур – это достойные цифры. Завершаем сеять озимые – увеличиваем их площадь до 305 тысяч га, – сказал Радий Хабиров. – Наша республика остается одним из аграрных центров страны, обеспечивая продовольственную безопасность для себя и других регионов России.

https://glavarb.ru/ru/news/event/radiy-habirov-prinyal-uchastie-v-plenarnom-zasedanii-agropromyshlennoy-vystavki-zolotaya-osen-92847/