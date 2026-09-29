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Сельское хозяйство
29 Сентября , 09:05

Н.Казимова из д.Лепешкино Мишкинского р-на 35 лет трудилась в сельском хозяйстве

Нина Казимова из деревни Лепешкино  35 лет трудилась в сельском хозяйстве В небольшой, но очень  ухоженной деревне Лепешкино  живет женщина, чье имя  может быть синонимом трудолюбия. Это ветеран труда Нина Казимова, посвятившая 35 лет своей жизни  работе на животноводческой ферме. Родилась  Нина Юзукаевна в д. Бахтыбаево, где воспитывались  пятеро детей. С тринадцатилетнего возраста пришлось ей пасти колхозных овец – так началась ее трудовая биография. Она закончила семилетнюю школу, продолжила работу в колхозе. Когда исполнилось 19 лет, молодую Нину отправила на курсы трахомотозных  сестер, по окончании которых по направлению девушка попала в деревню Лепешкино. 

Н.Казимова из д.Лепешкино Мишкинского р-на 35 лет трудилась в сельском хозяйствеН.Казимова из д.Лепешкино Мишкинского р-на 35 лет трудилась в сельском хозяйстве
Н.Казимова из д.Лепешкино Мишкинского р-на 35 лет трудилась в сельском хозяйстве

- Мама очень переживала, - вспоминает  Нина Юзукаевна, перебирая черно-белые фотографии. – Говорила, что  даже не слышала про такую деревню.   

Пожилая женщина, вытирая  непрошеные слезы, протягивает мне фотографию родителей, которую бережно хранит, как память об отце и матери.

Жители деревни Лепешкино встретили молодую девушку радушно. Тем более, она приехала, чтобы избавить их от тяжелого недуга. Пять лет  проработала  она  по этой специальности.

 Деревня стала ей родной еще и потому, что здесь она встретила свою судьбу.  Отслужив три с половиной года в армии,  в Лепешкино вернулся молодой Иван.

- Хоть ростом он и ниже был, но мы приглянулись  друг  другу  сразу, - вспоминает   Нина Юзукаевна. -  Я любила петь, а он был отличным гармонистом.  Свадьбу сыграли в клубе. А сколько мы потом  с концертами по деревням выезжали, очень дружно и весело жили, не то,  что сейчас, все в одиночку сидят, уткнувшись в телефоны.

Попала я в трудолюбивую семью, приняли меня, как свою. Только дом был маленький, а там, кроме родителей, еще один брат мужа со своей семьей жил. Год жили все вместе.  Потом брат мужа умер, сноха осталась с тремя детьми.  Чем могли мы помогали.

 Молодая семья вскоре обзавелась своим хозяйством, один за другим родились шестеро детей, и всех их Нина Юзукаевна родила дома. Благодаря масштабной медицинской кампании в стране  трахома была ликвидирована, необходимость  в медицинских сестрах этой специальности тоже отпала. Поэтому Нина пошла работать на ферму колхоза им. Мичурина  и быстро освоила все тонкости ремесла. В те годы профессия доярки была одной из ключевых в колхозе. Именно от их работы зависело выполнение плана по молоку, а значит — благосостояние всего хозяйства.

День доярки начинался задолго до рассвета. В четыре утра, когда вся деревня ещё спала, Нина уже спешила на ферму. Каждая корова требовала индивидуального подхода, чутких рук и доброго слова. За смену через её руки проходило более двадцати бурёнок, и к каждой нужно было найти подход.

— Животные всё чувствуют, — говорит ветеран  труда.— Если подойдёшь с душой, они тебе и молока больше дадут, и спокойнее будут. Бывало,   не приходят доярки к утренней дойке, а мне их коров жалко, вот я  дою их коровы тоже. Благо,  мне дети помогали, в раннего утра вставали и  ходили со мной на работу.  Дома работы тоже было много, мы с детьми и в лес за дровами ходили, и всю домашние хлопоты делили.

Группа Нины Казимовой всегда отличалась высокими надоями. Она стала наставницей для многих молодых доярок, передавая им секреты мастерства, которые накапливались годами. Трудолюбие и профессионализм не остались незамеченными. Фотография Нины Казимовой регулярно украшала доску почёта колхоза, а затем и района. Вначале 80-х годов Нина Казимова перешла трехтысячный рубеж на одну корову, была признана  передовой дояркой района. Еще несколько лет  она имела этот статус.

- Труд простого  крестьянина  раньше ценили достойно, - продолжает Нина Юзукаевна. – И почетные грамоты, и ценные призы давали. Помню, получила я стиральную машину, было очень приятно.

30 лет трудилась дояркой моя героиня. После выхода на пенсию проработала еще 2 года. За это время  два раза была избрана депутатом Баймурзинского сельсовета. С  мужем Иваном вместе прожили счастливую жизнь, но,  к сожалению,   после 34 лет брака в 56 лет его не стало.  Детей вырастили достойных  - все работящие, нашли свои дороги в жизни. Сейчас у Нины  Юзукаевны есть  14 внуков и 15 правнуков.  Живет она с сыном Василием, которого тоже очень уважают в деревне.

-  Здоровье уже подводит, - говорит она. – Спасибо сыну, всегда рядом.

Конечно же, тяжелая работа в течение  всей трудовой жизни  и возраст  дают о себе знать, но держится Нина Юзукаевна молодцом, в свои 86 лет хлопочет по дому. Дай бог ей здоровья еще на долгие годы.

История Нины Казимовой — это судьба женщины-труженицы. В ней отразилась целая эпоха развития отечественного сельского хозяйства, время, когда люди работали не за страх, а за совесть, созидая богатство родной земли своим ежедневным, незаметным подвигом.

Автор:Фирдаус Кадикова
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