Фермер из Баймурзино С.Васюткин превратил детскую мечту в процветающее хозяйство

Путь к деревне Баймурзино лежит через бескрайние поля, где сегодня кипит жизнь. Вот уже восемь лет здесь развивается одно из самых заметных коневодческих хозяйств региона. Содержание табуна, численность которого превышает сто голов, требует колоссального ежедневного труда. Наша встреча с Сергеем Юрьевичем состоялась прямо на поле, где он сам за штурвалом трактора Т-150 обрабатывал землю с тяжёлыми дисковыми боронами БДТ-7.0 для весеннего посева зерновых. На 1200 гектарах земли фермер выращивает овес, лен, пшеницу и горох. Собранного урожая с запасом хватает для зимовки лошадей и небольшого стада баранов кавказской породы. К слову, живой вес взрослого племенного барана здесь достигает внушительных 120 килограммов.

Сердце фермы бьется в такт копытам чистокровных рысаков. Среди них особняком стоит английская кобыла Стивен Чара 2018 года рождения. Она становилась чемпионкой на пяти стартах из семи, проводимых на уфимском ипподроме «Акбузат». Имена питомцев звучат под стать: Мистер Марк, Галисия, а также Буцефал — самый старший и почитаемый жеребец в хозяйстве. Скакуны, полученные путем тщательного отбора или разведения, высоко ценятся специалистами. Они частые гости на престижных состязаниях, откуда неизменно привозят кубки и призовые места, включая недавнее двухлетнее дерби и успешное выступление в Казани. В этом году команда едва не одержала победу над сильнейшими соперниками — скакунами с Кавказа, имеющими американское происхождение. Для животных созданы идеальные условия. Специально для водопоя вырыт глубокий искусственный пруд, а чтобы пастбища не зарастали березовым молодняком, Сергей Васюткин регулярно проводит расчистку от кустарников.

Многие задаются вопросом: как достичь успеха в таком сложном деле? Глядя на то, с каким воодушевлением глава КФХ говорит о своих питомцах, понимаешь, главное — это отношение к делу. Если работа по душе, успех обязательно придет. Так, постепенно и не без проб, создается что-то красивое и прочное.

Офис предприятия компактно расположился в здании бывшей колхозной столовой. Некогда серое строение благодаря композитным панелям заблистало теплыми красками. Здесь руководитель проводит планерки с механизаторами и зоотехниками.

Мечта работать с породистыми лошадьми родилась у Сергея Васюткина еще в детстве, когда он мальчишкой помогал отцу ухаживать за колхозными табунами. До создания собственного дела были годы поиска себя в большом спорте и бизнесе вдали от дома. Живя в Екатеринбурге, он часто гостил в родном селе. Несмотря на столичные удобства, родная земля взяла свое, заставив понять: именно здесь можно реализовать заветную мечту.

Сергей родился старшим ребенком в многодетной семье Юрия Ивановича и Нины Михайловны Васюткиных. Наверное, сидеть в седле он начал раньше, чем ходить. Сегодня вместе с ним на ферме трудится сплоченный коллектив из 19 человек, большинство — из соседних деревень. Многие работают плечом к плечу с руководителем уже с первых дней. Сам депутат и предприниматель совмещает роли и тракториста, и руководителя, и снабженца... Добрых слов заслуживают механизаторы, менеджер, а также все тренеры, жокеи и животноводы. Небольшая, но дружная команда полна решимости пополнять копилку новыми медалями.

- Урожай зерновых в текущем году собрали в меньших объёмах из-за неблагоприятных погодных условий и невозможности вовремя провести обработку гербицидами, - говорит Сергей Юрьевич. - Тем не менее, собранного урожая достаточно для собственных нужд (кормление животных) и заготовки семян на следующий сезон. Излишки зерна уже проданы или розданы тем, кто помогал в работе. Успешно справились и с кормозаготовкой: накручено свыше тысячи рулонов сена. По подсчетам специалистов, этого запаса хватит скотине с избытком. После уборки «своих» полей, техникой охотно помогаем соседям.

Но сухие цифры урожаев меркнут перед главным достижением — тем вкладом, который фермер вносит в развитие родной деревни Баймурзино. Будучи депутатом районного Совета второй срок подряд, Сергей Васюткин направляет ресурсы хозяйства на благо односельчан. Благодаря ему при поддержке районной администрации и спонсорской помощи друзей-земляков Юлиана Шамраева, Павла Славина, Владислава Калитова и многих других удалось провести отсыпку улиц, обустроить деревенские пруды и капитально отремонтировать местный клуб.

- Поддерживают жители деревни, - говорит Сергей Васюткин. – Еще есть хорошие друзья, которые всегда рядом и готовы помочь деньгами или делом. Деревня дружная, люди уважают и любят друг друга. Иначе никак жить нельзя.

А успехи детей лишь подтверждают крепость семейных традиций. Дочь выбрала специальность в медицине, работает в перинатальном центре города Уфы. Сын окончил физкультурный техникум, был в сборной Башкирии по боксу и выиграл чемпионат России, а сейчас трудится механиком-мастером на железной дороге. Отец шутит, что сам не пошел туда работать лишь потому, что «не бросишь поля». Его личная биография тоже тесно связана со спортом: в прошлом он входил во второй состав сборной России по биатлону от Башкирии и активно участвовал в строительстве и ремонте местной школы биатлона.

История Сергея Васюткина — это рассказ не просто о частном предприятии. Это пример того, как упорство, глубокая привязанность к родной земле и поддержка близких превращают юношескую страсть в дело всей жизни, которое кормит семью, дает работу десяткам людей и делает деревню лучше. Пока такие люди живут на селе, оно будет жить и развиваться, сохраняя свои корни и уверенно глядя в будущее.

По итогам 2025 года аграрии Башкортостана произвели продукции на сумму более 290 миллиарда рублей обеспечив рост на 7 процентов по сравнению с предыдущим годом. Основная доля сохранилась за товарным сектором. В регионе продолжается работа по вовлечению в оборот неиспользуемых сельхозземель. За прошлый год в сельскохозяйственный оборот вовлечено более 33 тыс. га неиспользуемой пашни.

Валовое производство животноводческой продукции в Башкортостане в 2025 году составило 166,3 млрд рублей. Рост к 2024 году составил более 12 млрд долларов. Реализация инвестиционных проектов обеспечила также стабильный рост производства мяса. По итогам 2025 года производство скота и птицы составило около 440 тыс. тонн, а в организованном секторе рост составил почти 8%.

- В нашей республике на селе проживают 1,5 млн человек., - сказал глава Республики Башкортостан тРадий Хабиров. - Они играют огромную роль в развитии Башкортостана, являются важной экономической опорой нашего региона. И, конечно, вы сохраняете наши традиции и культуру. Популяризировать коневодство и стимулировать работу бизнеса в этой части. И, конечно, мы продолжим оказывать поддержку отрасли в рамках соответствующих федеральных и республиканских программ.

По итогам 2025 года в Республике Башкортостан зарегистрирована почти 151 тысяча субъектов малого и среднего предпринимательства, мы на 2-ом месте в ПФО и на 9-м - в Российской Федерации. Республика улучшила свою позицию среди российских регионов на 1 ступень. За год число субъектов МСП увеличилось на 6,4%. Темпы роста опережают российские значения и значения Приволжского федерального округа.

- Сельские предприниматели — это движущая сила развития республики, - отметил глава Региона радий Хабиров. - Власти делают всё, чтобы создать для них благоприятные условия.