Любовь к скакунам - на всю жизнь

Некогда серое здание, благодаря композитным материалам, заблистало иными, теплыми красками. Здесь же расположился офис КФХ, где руководитель предприятия Сергей Юрьевич Васюткин проводит планерки с механизаторами и коневодами. Да, да, я не ошибся, написав, «коневодами»…

Хозяйство Сергея Юрьевича специализируется на выращивании скакунов русских и английских парод. Рысаки, приобретенные на стороне или разведением коневодами, столь высоко ценятся в узких кругах специалистов, что беговые кони частые гости во всех видах конно-спортивных состязаний, откуда привозят высокой степени кубки, призовые места и награды.

В беседе с Сергеем Юрьевичем выяснилось, что мечта заняться выращиванием породистых скакунов у него возникла в глубоком детстве, юношеских годах, когда он помогал отцу пасти и ухаживать за колхозными лошадьми.

… Побила, покатала на себе жизнь Сергея, пока он не наткнулся на специальную литературу по выращиванию породистых скакунов. Впрочем, до создания КФХ, специализации его на коневодстве были годы и годы кропотливого труда, пробы сил в спорте и бизнесе, поиске единомышленников. Живя в далеком городе Екатеринбурге, Сергей Юрьевич часто гостил в родном Баймурзино. Несмотря на столичные прелести и удобства, родная земля забрала у руководителя львиную частичку души и сердца, заставив понять и принять то, что своя земля поможет реализовать детскую мечту.

… В нашей задушевной беседе возникла затянувшаяся пауза, видимо, Сергей Юрьевич унесся в те далекие годы, когда у него появился первый английский скакун чистых кровей, затем, орловский рысак, отличающийся от всех своих собратьев по гривам и копытам, тонким обводом корпуса, особенной статью и иноходью хода. Как все англичане, отличающиеся чопорностью и заносчивостью, скакуны имеют свои привычки, преимущества и недостатки, о которых Сергей Юрьевич может говорить часами, буквально, не повторяясь. Впрочем, эта уже совсем другая история…

Вполне земной парень родился в обычной многодетной семье Юрия Ивановича и Нины Михайловны Васюткиных старшим ребенком. Из всех своих шестерых братьев и сестер он с детства отличался особой страстью к лошадям. Наверное, сидеть в седле он начал раньше, чем говорить и ходить.

А для того, чтобы заниматься любимым делом – разведением рысаков, нужна база. Одной любви тут маловато. Засучив рукава, Сергей Юрьевич взялся за оформление КФХ. Получив в пользование 500 гектаров земля, фермер стал приобретать технику, семена, удобрения, строить бизнес-планы. На помощь ему пришли земляки, друзья детства. и хозяйство обзавелось опытными механизаторами, управленцами. С первых же лет существования КФХ, вклад в матушку-землю не заставил ждать весомых урожаев. Овес и другие зерновые культуры радовали хозяйский глаз тучной нивой хлебов. Овес дал по 36 центнеров на круг, чуть меньше – другие.

Вот и нынче ожидается неплохой урожай зерновых. Хозяйство успешно справилось с кормозаготовками, накатав свыше тысячи рулонов сена. По подсчетам животноводов, этого вида кормов с избытком хватит скотине на зимовку.

Добрых слов в свой адрес заслуживают механизаторы К. Янсубаев, А. Зайниев, К. Камалиев, В. Иванов, А. Шамаев, менеджер Б. Байбулатов, все животноводы, тренеры и жокеи.

Небольшой, но боевитый коллектив полон сил и решимости продолжать работу над пополнением коневодческой копилки новыми медалями. Все предпосылки для этого есть.

Терра Башкирия, жди очередных побед Мишкинских скакунов!!!