Земледельцы на передовой линии

Нельзя упускать момент и погожие дни, если хочешь собрать богатый урожай. И работа у них, слава Богу, спорится.

По словам главного агронома администрации Р. Бариева, земледельцы используют каждый погожий день. Яровой сев по району проведен на площади 6 тысяч 700 гектаров, яровые-зерновые – 4 тысяч 600 га, масличные культуры занимают 790 гектаров. В настоящее время продолжается посев поздних культур (гречихи, кукурузы, однолетних трав).

В передовых рядах по посеву идут КФХ «Васюткин С. Ю.», «Владимиров Э. И.», «Ильтубаева М. С.», «Кштаев С. Ш.», «Родник Т. Г.», «Изибаев В. А.», агропромышленный колледж. Близки к завершению работ филиал МТС «Центральная», СА (колхоз) имени Ленина.

Во всех хозяйствах района параллельно ведется вспашка паровых полей для посева озимых культур, завозится гербицид для защиты от сорняков.

Погодные условия (попеременные дожди и тепло) благоприятно влияют на рост многолетних трав. Скоро хозяйства приступят к заготовке кормов (сена и сенажа).

7-8 июня районная комиссия планирует провести приемку посевов.