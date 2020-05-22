Ученые Башкирии усовершенствовали национальный напиток

При поддержке нацпроекта, что касается развития науки, ученые Башкирского ГАУ исследовали продукт, сделали заключение о полезных свойствах продукта и решили создать промышленную технологию его производства.

Талкан рекомендуют людям, которых интересует правильное питание. Кроме того, популяризация данного продукта проходит в рамках реализации нацпроекта "Демография", что был утвержден майским указом Владимира Путина, президента России.

После ряда проведенных испытаний, ученые сделали однозначный вывод о том, что продукт оказывает положительное воздействие на организм человека.