+4 °С
Облачно
АнтитеррорПодписаться на Я.Новости75 лет Победы
Все новости
Сельское хозяйство
15 Мая 2020, 18:03

В Башкирии фермер из Зилаирского района планирует наладить круглогодичное производство кумыса

22 года назад Марат Абдулов, фермер из Зиларского района Башкирии начал производить кумыс.

За это время его хозяйство разрослось до 112 лошадей башкирской породы, из которых 84 составляют маточное поголовье. За ними присматривают 2 доярки, пара пастухов, а также тракторист.
За летний сезон ферма производит около 120 литров высококачественного конского кумыса, что пользуется огромным спросом не только у местных жителей, но и нашел своих почитателей в соседней Оренбургской области.
Сейчас на ферме созданы все условия для работников: возведена столовая, а также дома с отдельными жилыми помещениями. А в планах Абдулова - возведение круглогодичного кумысного производства. Он хочется довести производство кумыса до 200 литров за сезон.
Читайте нас в

Сайт издания "Дружба". Копирование информации сайта разрешено только с письменного согласия администрации

УЧРЕДИТЕЛИ: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан Издательский дом «Республика Башкортостан». Свидетельство о регистрации ПИ № ТУ 02-01597 от 3 мая 2017 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Главный редактор - Кадикова Фирдаус Маликовна.

Адрес
452340, РБ, Мишкинский район, село Мишкино, ул. Ленина, 87
Рекламная служба
8(34749)21508
Редакция
8(34749)21700
Приемная
8(34749)21700
Сотрудничество
8(34749)21700
Отдел кадров
8(34749)21700
Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru