В Башкирии фермер из Зилаирского района планирует наладить круглогодичное производство кумыса

За это время его хозяйство разрослось до 112 лошадей башкирской породы, из которых 84 составляют маточное поголовье. За ними присматривают 2 доярки, пара пастухов, а также тракторист.
За летний сезон ферма производит около 120 литров высококачественного конского кумыса, что пользуется огромным спросом не только у местных жителей, но и нашел своих почитателей в соседней Оренбургской области.
Сейчас на ферме созданы все условия для работников: возведена столовая, а также дома с отдельными жилыми помещениями. А в планах Абдулова - возведение круглогодичного кумысного производства. Он хочется довести производство кумыса до 200 литров за сезон.