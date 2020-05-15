В Башкирии фермер из Зилаирского района планирует наладить круглогодичное производство кумыса

За это время его хозяйство разрослось до 112 лошадей башкирской породы, из которых 84 составляют маточное поголовье. За ними присматривают 2 доярки, пара пастухов, а также тракторист.

За летний сезон ферма производит около 120 литров высококачественного конского кумыса, что пользуется огромным спросом не только у местных жителей, но и нашел своих почитателей в соседней Оренбургской области.