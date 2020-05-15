Аграрии набрали хороший темп

В ходе визита он посетил ряд хозяйств: КФХ Кштаев С.Ш., КФХ Васюткин С.Ю., СА – колхоз им. Ленина и ознакомился с ходом весенне-полевых работ. Несмотря на ограничительные меры, благоприятная весенняя погода требует непрерывного цикла работ по посеву сельскохозяйственных культур и уходу за ними. Аграрии района набрали хороший темп работ, который должны сохранить, чтобы в кратчайшие сроки завершить посевную кампанию.
На сегодняшний день завершены закрытие влаги, подкормка озимых, боронование многолетних трав. По району яровые культуры засеяны на площади 2407 га, что составляет 32 % к плану. Всего же план посева яровых культур составляет 7,5 тыс. га.
Так же хозяйства приступили к посеву технических культур.
В целом, Ринат Сахиевич отметил хорошую организацию весенне-полевых работ.