Аграрии набрали хороший темп

В ходе визита он посетил ряд хозяйств: КФХ Кштаев С.Ш., КФХ Васюткин С.Ю., СА – колхоз им. Ленина и ознакомился с ходом весенне-полевых работ. Несмотря на ограничительные меры, благоприятная весенняя погода требует непрерывного цикла работ по посеву сельскохозяйственных культур и уходу за ними. Аграрии района набрали хороший темп работ, который должны сохранить, чтобы в кратчайшие сроки завершить посевную кампанию.