+4 °С
Облачно
АнтитеррорПодписаться на Я.Новости75 лет Победы
Все новости
Сельское хозяйство
15 Мая 2020, 13:17

Аграрии набрали хороший темп

4 мая аграриев Мишкинского района посетил куратор от Минсельхоза Республики Башкортостан начальник государственной инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Республики Башкортостан Ринат Сахиевич Галимов

В ходе визита он посетил ряд хозяйств: КФХ Кштаев С.Ш., КФХ Васюткин С.Ю., СА – колхоз им. Ленина и ознакомился с ходом весенне-полевых работ. Несмотря на ограничительные меры, благоприятная весенняя погода требует непрерывного цикла работ по посеву сельскохозяйственных культур и уходу за ними. Аграрии района набрали хороший темп работ, который должны сохранить, чтобы в кратчайшие сроки завершить посевную кампанию.
На сегодняшний день завершены закрытие влаги, подкормка озимых, боронование многолетних трав. По району яровые культуры засеяны на площади 2407 га, что составляет 32 % к плану. Всего же план посева яровых культур составляет 7,5 тыс. га.
Так же хозяйства приступили к посеву технических культур.
В целом, Ринат Сахиевич отметил хорошую организацию весенне-полевых работ.
Татьяна Гордеева
Читайте нас в

Сайт издания "Дружба". Копирование информации сайта разрешено только с письменного согласия администрации

УЧРЕДИТЕЛИ: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан Издательский дом «Республика Башкортостан». Свидетельство о регистрации ПИ № ТУ 02-01597 от 3 мая 2017 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Главный редактор - Кадикова Фирдаус Маликовна.

Адрес
452340, РБ, Мишкинский район, село Мишкино, ул. Ленина, 87
Рекламная служба
8(34749)21508
Редакция
8(34749)21700
Приемная
8(34749)21700
Сотрудничество
8(34749)21700
Отдел кадров
8(34749)21700
Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru