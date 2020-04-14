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Сельское хозяйство
14 Апреля 2020, 19:04

В Башкирии авиапатруль произвел первый облет лесов

В Башкирии два ведомства - Лесопожарный центр и Минлнсхоз произвели первое в 2020 году плановое авиапатрулирование лесов. Мероприятие проводится в рамках реализации нацпроекта "Экология".

В республике запланировано восемь подобных маршрутов, которые могут быть скорректированы погодными условиями. Общая протяженность облетов составляет более 4600 километров.
Авиаразведка поможет обнаружить очаги лесных возгораний. Сведения о них будут направлены в диспетчерскую службу Министерства лесного хозяйства республики.
На данный момент лесных пожаров на территории региона не зафиксировано. Если таковые факты будут иметь место, то необходимо сообщать о них в круглосуточную диспетчерскую службу по номеру: 8 (347) 218-14-14 или по телефону прямой линии лесной охраны: 8-800-100-94-00.
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