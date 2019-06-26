В Мишкинском районе прошел сельскохозяйственный семинар

Надо отметить, что хлеборобы этого хозяйства заметно шагнули вперед не только в культуре земледелия, но и в кормозаготовках. Но прежде чем провести это мероприятие, местные земледельцы и механизаторы провели большую подготовительную работу. Они вывели на линейку готовности весь кормозаготовительный комплекс.







В день семинара в Большесухоязовском сельском Доме культуры собрались руководители хозяйств всех форм собственности, чтобы поделиться своим опытом или перенять чужой. Встреча земледельцев носила не только познавательный характер, но и дала возможность учесть недочеты и ошибки в период кормозаготовительного сезона.







Открыл теоретическую часть семинара начальник отдела сельского хозяйства района В. Михайлов. Он представил участников семинара, главных специалистов отдела, республиканских представителей, специалистов по защите растений. Особый акцент Вил Яковлевич сделал на то, что кормозаготовка должна носить не только массовый характер, во главу угла нужно ставить качество кормов.







Издревле бытует такое мнение: что у коровы на языке, то и в молоке. Подобная животноводческая аксиома лежит в основе деятельности тех хозяйств, которые занимаются выращиванием скота и производством молочной продукции.







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Хозяйство КФХ Кштаев С. Ш. специализируется именно на этом. Имея свыше 600 голов КРС, КФХ прикладывает массу усилий для того, чтобы живодноводческая отрасль хозяйства имела потребное количество сена, сенажа, фуража и силоса. Опыт прошлых зимовок, когда КФХ выходило из стойлового содержания скота с солидным запасом всех видов кормов, говорит о том, что хозяйство Кштаева на правильном и апробированном пути.







Поприветствовала участников семинара и принимающая сторона — глава администрации сельского поселения Большесухоязовский сельсовет И. Айгузин и руководитель КФХ С. Кштаев. Надо отдать должное обоим руководителям — они всей душой болеют за дело. Один успешно руководит сельским поселением, другой не менее успешно возделывает земли поселения.







Необходимость подобного рода семинаров по кормозаготовкам отметил в своем выступлении глава администрации района П. Трапезников. Несмотря на плотный график работы, Павел Владимирович не только принял участие в теоретической части семинара, но и встретился с механизаторами КФХ, внимательно и обстоятельно переговорил с каждым кормозаготовителем, осмотрел в действии работу всего звена, которое будет обеспечивать животноводческую отрасль хозяйства всеми видами кормов.







Далее участники районного семинара посетили поля. Здесь была сосредоточена вся техника, которая примет участие в страде. Несколько видов комбайнов, боковые грабли, большегрузные КамАЗы, силосоуборочная техника. Вся она, потрескивая и остывая после недавней работы, «отдыхала». Обкатав и проверив в действии весь комплекс, руководитель КФХ С. Кштаев, главный агроном Р. Бариев и начальник сельскохозяйственного отдела В. Михайлов остались довольны работой всего кормозаготовительного звена и поблагодарили механизаторов за хорошую подготовку техники к сезону.



