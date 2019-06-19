Накануне Сабантуя в Мишкинском районе прошла приемка посевов

Комиссия, руководимая главным агрономом Р. Бариевым, в составе главного агронома СА (колхоз) имени Ленина В. Петрова, инженера А. Абукаева, агронома МТС Р. Хаматнурова и корреспондента районной газеты В. Кондогина объехали поля всех форм собственности и пришли к единому мнению — хлеборобы в этом году работали с полной отдачей. Всходы зерновых и кормовых культур радуют глаз густотой и чистотой. Это значит, если вовремя провести все мероприятия по уходу за посевами, можно ожидать весомый урожай.

Проехав по полевым дорогам около 500 километров, члены комиссии были единодушны в том, что нынешняя посевная страда не прошла зря ни для одного хозяйства. Посевная, начавшаяся в непростых условиях, заметно отличается от прошлогодних мероприятий. Хлеборобы хозяйств всех форм собственности учли ошибки прошлых лет, и результат не заставил себя ждать. Всходы кормовых и зерновых культур радуют чистотой, выравненностью полей. Отрадно было и то, что в день приемки посевов почти повсеместно шла борьба с сорняками. Используя гирбициды по всем видам сорняка, земледельцы сумели задержать рост трав-паразитов. Запах химпрополки преследовал нас буквально везде — на полях, даже в салоне нашего вездехода. Судя по всему, председатель комиссии, главный агроном рай- она Р. Бариев, был очень доволен темпами работы агрохимиков всех хозяйств, особенно тех, где площади посевов зерновых приближаются к тысяче гектаров. Но, как бы ни было, среди лучших надо было определить самых лучших.

Заметно шагнул вперед Бирский филиал МТС «Центральная». Посевы этого хозяйства выгодно отличаются чистотой всходов, солидными площадями и нормой высева.

Второе место было присуждено СА (колхоз) имени Ленина. В этих хозяйствах в основу угла всегда ставили качество работы, короткие агротехнические сроки и культуру земледелия.

Среди крестьянско-фермерских хозяйств лучшие посевы у КФХ Кштаев С. Ш. Каждое поле этого хозяйства получило хорошие и отличные оценки. Второе место было присуждено КФХ Кштеян Т. Ш. Оба хозяйства заметно прибавили в своей деятельности. Хлеборобам этих КФХ предстоит продолжить работу по уходу за посевами.

Третье место по праву досталось КФХ Саликова И. С.

Неплохо поработали нынче хлеборобы КФХ Изибаев В. А., Ильтубаев А. М., агроколледжа.

Есть над чем поработать земледельцам КФХ Р. П. Килинбаев, Владимиров Э. И., Сайранов С. В., Ялитов С. С., Исаков А. И. В этих хозяйствах, как воздух, нужна химпрополка. А в общем и целом нынешняя страда выдалась удачной. Агрономическая служба, возглавляемая Р. Бариевым, с честью справилась с поставленной задачей, каждодневно мониторя ситуацию, приходя на помощь советом и делом.