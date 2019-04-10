Готовимся к севу

Из нашего района в конференции приняли участие руководитель и специалисты отдела сельского хозяйства, а также фермерские хозяйства района.







Руководитель министерства рассказал о состоянии сельского хозяйства республики, перспективах развития, а также обозначил стратегические направления развития АПК республики:







— Нынче есть хороший спрос на качественное зерно, если говорить о зерновых, в частности, на рожь и пшеницу 4 и 5 класса. Также в прошлом году был хороший спрос на рапс. Эту культуру у нас перерабатывает Чишминский МЭС. Кроме того, есть несколько инвестпроектов по переработке рапса в Бакалинском, Балтачевском и Аскинском районах. В ближайшие годы рапс будет востребован. Для региона эта культура становится понятной, высокомаржинальной культурой.







Первый заместитель министра Рамил Нуриахметов довел до участников совещания информацию по государственной поддержке для проведения весенних полевых работ. Это несвязанная поддержка — погектарная поддержка, субсидии на элитные семена, минеральные удобрения, сохранение плодородия почв, приобретение сельскохозяйственной техники, культуртехнические мероприятия.







Практическая часть состоялась на базе ООО «Агро-Весна» в селе Чуваш-Кубово. Руководитель хозяйства ознакомил с имеющимся потенциалом предприятия, рассказал о готовности техники к проведению весенних полевых работ и наличии необходимого семенного материала.







Отдел сельского хозяйства и фермеры района получили много полезного. Наставления министерства и опыт коллег соседних районов будет учтен при проведении весенних полевых работ.







До выхода на поля нашего района осталось не так много времени. Сегодня наши аграрии занимаются подготовкой к успешному проведению полевых работ: проводят ремонт сельскохозяйственной техники, проходят технический осмотр самоходной и прицепной техники, заключают договора на поставку ГСМ, семян, протравителей, удобрений.







В целях успешного проведения весенних полевых работ в апреле будет проведен семинар-совещание на базе СА (к-з) им. Ленина.







Нашим аграриям хочу пожелать больше выдержки, ведь труд на земле — очень сложный, никогда не являлся источником бизнеса, скорее, это призвание.