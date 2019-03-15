Эти крупные деловые события АПК Приволжья и Урала проходят с 12 по 15 марта в Уфе.







В рамках форума проходят семинары, конференции, круглые столы по направлениям: «Экспорт продукции АПК», «Промышленное пчеловодство», «Рыбоводство», «Органическое сельское хозяйство», «Финансовые технологии в АПК», «Техническая и технологическая модернизация отрасли», «Животноводство: племенное скотоводство», «Малый агробизнес и кооперация», «PROмолоко», «Садоводство: открытый грунт / защищенный грунт», «Внедрение информатизации и идентификации в ветеринарии», «Системы управления в АПК».







В церемонии открытия приняли участие исполняющий обязанности заместителя премьер-министра Правительства РБ — министра сельского хозяйства Ильшат Фазрахманов, замминистра сельского хозяйства Чехии Павел Веселы, генеральный секретарь Министерства по вопросам устойчивого развития и туризма Австрии Йозеф Планк, первый заместитель гендиректора АО «Росагролизинг» Владимир Балтер, представитель федерального министерства продовольствия и сельского хозяйства Германии Мартин Шюсслер, директор ЦНТП института стратегических исследований и экономики знаний ВШЭ Александр Чулок.







Центральным событием деловой программы стало Пленарное заседание «Российский фермер — 2030: лидер мирового агрорынка!». К участию приглашены ключевые эксперты Министерства сельского хозяйства РФ, Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов России, Всероссийского НИИ экономики сельского хозяйства, Отделения сельскохозяйственных наук РАН, АО «Россельхозбанк», АО «Росагролизинг», Союза сельских кредитных кооперативов. Также приняли участие работники отдела сельского хозяйства нашего района.







Вел заседание и. о. заместителя Премьер-министра Правительства РБ — министра сельского хозяйства Ильшат Фазрахманов. С его слов, к 2030 году нашему фермеру ставится задача — стать мировым лидером. Планка очень высокая, но достижимая, так как потенциал республики позволяет увеличить производство сельхозпродукции в 2–3 раза. В республике уже производится сельхозпродукции больше, чем потребляется. Однако, на полках магазинов наша продукция составляет менее 30 процентов, несмотря на серьезное внимание как к производству сельхозпродукции, так и ее переработке.







Для достижения поставленной цели фермеру необходимо производить не сырьевую базу для переработчика, а самому перерабатывать собственную продукцию и с ней выходить на продажи, зарабатывая при этом гораздо больше.







Также своим опытом поделились состоявшиеся фермеры, в частности, это Олег Сирота, руководитель Истринской сыроварни «Русский пармезан» и Павел Листгартен, основатель Сыроварни на семейной ферме. С их слов, заниматься производством сыра и йогурта очень выгодно.







Я очень надеюсь, что наши фермеры осознают действенную поддержку со стороны руководства нашего региона, в том числе Министерства сельского хозяйства, и будут выпускать конечный продукт, готовый к употреблению в удобной упаковке. Конечно, на это потребуется время, однако, на мой взгляд, это неизбежно.



В. Михайлов