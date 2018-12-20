Делегация Мишкинского района приняла участие в зональном совещании по животноводству в Бураевском районе

В нем приняла участие и делегация Мишкинского района в составе первого заместителя главы администрации по сельскому хозяйству — начальника отдела сельского хозяйства В. Михайлова, главного зоотехника отдела сельского хозяйства администрации района Э. Яшпаевой, начальника ГБУ Мишкинская райветстанция В. Садирова и заведующего Баймурзинской фермой В. Яметова.

Во время теоретической части мероприятия обсуждались стандартные вопросы — состояние отрасли в завершение года, господдержка, передовые технологии в доении, кормлении и племенном деле.

— Сегодня в животноводстве региона идёт активное строительство молочных предприятий индустриального типа. Именно они могут производить молоко высшего стандарта и, так называемого, стандарта А2, которое все больше востребовано крупными перерабатывающими заводами, а значит востребовано рынком, — отметил исполняющий обязанности заместителя Премьер-министра Правительства Республики Башкортостан — министр сельского хозяйства Ильшат Фазрахманов, — и важно, чтобы все качественное молоко для наших заводов, было местным. Нынче республиканское население тратит немалое количество денег на продукты питания. И пока только чуть более трети из этих продуктов — местного производства. А надо, чтобы было не менее 60 процентов. А уж доля местного молока и продукции из него, обязана быть ещё больше.

В практической части участники семинара побывали на производственных площадках крупнейшего в районе и республике сельхозпредприятия «Победа» Бураевского района. Гости осмотрели действующую молочную ферму, а также строительную площадку нового молочного комплекса, которая расположена рядом, но уже на территории соседнего Калтасинского района. Это будет современный животноводческий комплекс на 5 тысяч дойных коров, который будет производить много молока самого высшего качества.

Участники семинара увидели, что на площадке завершено строительство фундамента, идет монтаж несущих каркасных сооружений. Было отмечено, что к декабрю 2019 года первый этап будет введен в эксплуатацию, а по 2‑й и 3-ей очередям проекта ведутся работы по проектированию, оформлению прав на площадку под строительство.