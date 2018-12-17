На базе Мишкинского агропромышленного колледжа прошли учебные курсы

Слушатели курсов, прибывшие из Нуримановского, Благовещенского, Бирского, Караидельского, Бураевского, Аскинского, Калтасинского, Краснокамского, Янаульского и Мишкинского районов, побывали с рабочим визитом в ряде КФХ нашего района.

Хорошее впечатление у будущих фермеров, которые делают первые шаги, оставили хозяйства предпринимателей Д. Ибраева, Н. Пойлова, Н. Давлетова, Р. Фатхинуровой и других руководителей.

Будущие юные фермеры с интересом осмотрели КФХ Н. Давлетова и Р. Фатхинуровой.

Хозяйство предпринимателя Р. Фатхинуровой расположено на территории бывшей Бабаевской МТФ. Некогда солидная ферма чуть «не приказала долго жить», но ей помогли встать на ноги сами бабаевцы. Анфир Ахматович и его добровольные помощники возродили животноводческую отрасль — коневодство и скотоводство. Теперь на ферме, кроме лошадей, содержится молодняк КРС. И как знать, может быть, «потекут» по бабаевской земле «молочные реки».

КФХ Н. Давлетова расположено на землях деревни Терекеево. Назиф Хакимович, попробовав себя на зерноводческом поприще, стал специализироваться на разведении овец. По мнению фермера, занятие это интересное, дающее возможность, если не зарабатывать, то обеспечивать себя и сельчан мясной продукцией и рабочими местами.