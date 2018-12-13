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Сельское хозяйство
13 Декабря 2018, 16:30

В Башкирии в 2019 году начнут чипировать домашних кошек и собак

Начальник Управления ветеринарии Башкирии — главный ветврач Азат Зиганшин рассказал, что с 2019 года в республике начнется чипирование всех домашних кошек и собак

По его словам, все они будут внесены в Единую федеральную информационную систему по регистрации и учету. Это делается для того, чтобы отслеживать, сделаны ли домашним питомцам нужные вакцины от болезней, в первую очередь от бешенства.
«В этом году было зафиксировано 12 случаев бешенства кошек и собак. Ветеринары будут знать, вакцинировано животное или нет, и звонить, предупреждать владельцев о высокой опасности домашних питомцев в случае отказа от вакцинации. Каждый хозяин должен нести ответственность за свое животное. Вакцина будет предоставляться бесплатно», — отметил Азат Зиганшин.
Главный ветеринарный врач республики пояснил, что в госветслужбе каждую среду и субботу с 10 до 14 часов можно будет сделать своей кошке или собаке вакцину от бешенства совершенно бесплатно. Под контроль ветслужбы попадут и бродячие собаки, отловом которых в Уфе занимается МУП «Спецавтохозяйство по уборке города». Каждый год на безнадзорных животных будет ставиться бирка определенного цвета, чтобы ветеринары или сотрудники спецавтохозяйства могли определить, вакцинирована собака или нет.
По оценке Минсельхоза России, оптовая стоимость пластмассовой бирки составит 12-18 рублей, установка электронного чипа или одной бирки обойдется в 50-70 рублей.
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