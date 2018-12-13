В Башкирии в 2019 году начнут чипировать домашних кошек и собак

По его словам, все они будут внесены в Единую федеральную информационную систему по регистрации и учету. Это делается для того, чтобы отслеживать, сделаны ли домашним питомцам нужные вакцины от болезней, в первую очередь от бешенства.

«В этом году было зафиксировано 12 случаев бешенства кошек и собак. Ветеринары будут знать, вакцинировано животное или нет, и звонить, предупреждать владельцев о высокой опасности домашних питомцев в случае отказа от вакцинации. Каждый хозяин должен нести ответственность за свое животное. Вакцина будет предоставляться бесплатно», — отметил Азат Зиганшин.

Главный ветеринарный врач республики пояснил, что в госветслужбе каждую среду и субботу с 10 до 14 часов можно будет сделать своей кошке или собаке вакцину от бешенства совершенно бесплатно. Под контроль ветслужбы попадут и бродячие собаки, отловом которых в Уфе занимается МУП «Спецавтохозяйство по уборке города». Каждый год на безнадзорных животных будет ставиться бирка определенного цвета, чтобы ветеринары или сотрудники спецавтохозяйства могли определить, вакцинирована собака или нет.