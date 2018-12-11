Господдержка животноводства Башкирии составила почти 2 млрд рублей - Минсельхоз

Это сравнимо с суммой господдержки за все пять лет реализации программы «500 ферм». Об этом исполняющий обязанности вице-премьера правительства — министра сельского хозяйства Ильшат Фазрахманов рассказал на зональном семинаре по животноводству в Аургазинском районе, который проходил на базе крупнейшего в республике сельхозпредприятия «Урожай».

Здесь начата реализация крупнейшего в регионе проекта по строительству молочной фермы на 4800 голов дойного стада. Инвестиционный проект включён в перечень приоритетных. По словам генерального директора компании «Урожай» Радика Рафикова, общий объём инвестиций составит 4,2 млрд рублей, будет создано около 100 новых рабочих мест. Производство молока на предприятии за год составит 59 тысяч тонн. По словам Ильшата Фазрахманова, часть затрат на приобретение племенного скота и оборудования будет возмещена из федерального бюджета в рамках действующих программ поддержки.