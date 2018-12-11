+5 °С
Облачно
АнтитеррорПодписаться на Я.Новости75 лет Победы
Все новости
Сельское хозяйство
11 Декабря 2018, 18:27

Господдержка животноводства Башкирии составила почти 2 млрд рублей - Минсельхоз

В 2018 году на государственную поддержку животноводства Башкортостана выделено почти 2 млрд рублей.

Это сравнимо с суммой господдержки за все пять лет реализации программы «500 ферм». Об этом исполняющий обязанности вице-премьера правительства — министра сельского хозяйства Ильшат Фазрахманов рассказал на зональном семинаре по животноводству в Аургазинском районе, который проходил на базе крупнейшего в республике сельхозпредприятия «Урожай».
Здесь начата реализация крупнейшего в регионе проекта по строительству молочной фермы на 4800 голов дойного стада. Инвестиционный проект включён в перечень приоритетных. По словам генерального директора компании «Урожай» Радика Рафикова, общий объём инвестиций составит 4,2 млрд рублей, будет создано около 100 новых рабочих мест. Производство молока на предприятии за год составит 59 тысяч тонн. По словам Ильшата Фазрахманова, часть затрат на приобретение племенного скота и оборудования будет возмещена из федерального бюджета в рамках действующих программ поддержки.
В начале декабря проект сельхозпредприятия «Урожай» был рассмотрен на «Инвестчасе», на котором Радий Хабиров запросил подробный доклад о деятельности компании «Урожай». Дальнейшее рассмотрение проекта назначено на март 2019 года.
Читайте нас в

Сайт издания "Дружба". Копирование информации сайта разрешено только с письменного согласия администрации

УЧРЕДИТЕЛИ: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан Издательский дом «Республика Башкортостан». Свидетельство о регистрации ПИ № ТУ 02-01597 от 3 мая 2017 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Главный редактор - Кадикова Фирдаус Маликовна.

Адрес
452340, РБ, Мишкинский район, село Мишкино, ул. Ленина, 87
Рекламная служба
8(34749)21508
Редакция
8(34749)21700
Приемная
8(34749)21700
Сотрудничество
8(34749)21700
Отдел кадров
8(34749)21700
Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru