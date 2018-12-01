В Мишкинском районе совещались пчеловоды

«Планы и задачи по организации работы районного общества пчеловодов» — такова была тема выступления заместителя главы администрации муниципалитета, начальника отдела сельского хозяйства В. Михайлова.

С информацией «Ветеринарное обслуживание и оформление ветеринарно-сопроводительных документов при производстве и реализации продуктов пчеловодства. Вопросы карантирования в пчеловодстве» к собравшимся обратился начальник райветстанции В. Садиров.

С сообщениями «Применение пробиотиков в пчеловодстве» выступили менеджер научно-внедренческого предприятия «Башинком» В. Самойлов и эколог Е. Колосова.