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Сельское хозяйство
1 Декабря 2018, 14:00

В Мишкинском районе совещались пчеловоды

В зале заседаний администрации района состоялось совещание пчеловодов. На форуме производителей сладкой продукции рассматривались вопросы касающиеся проблем и задач районного общества пчеловодов.

«Планы и задачи по организации работы районного общества пчеловодов» — такова была тема выступления заместителя главы администрации муниципалитета, начальника отдела сельского хозяйства В. Михайлова.
С информацией «Ветеринарное обслуживание и оформление ветеринарно-сопроводительных документов при производстве и реализации продуктов пчеловодства. Вопросы карантирования в пчеловодстве» к собравшимся обратился начальник райветстанции В. Садиров.
С сообщениями «Применение пробиотиков в пчеловодстве» выступили менеджер научно-внедренческого предприятия «Башинком» В. Самойлов и эколог Е. Колосова.
В работе районного семинара-совещания пчеловодов принял участие и выступил руководитель муниципалитета Р. Мусин.
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