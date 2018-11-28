Минсельхоз России предложил коневодам объединиться в СРО

Министерство сельского хозяйства России предложило конезаводчикам и конным ассоциациям объединиться в саморегулируемую организацию — СРО. Такая структура могла бы установить дополнительные стандарты и контроль за проведением испытаний лошадей, а также представляла бы Россию на значимых международных выставках и скачках. Об этом стало известно в ходе совещания по развитию коневодства в России.

Как отметил министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев, «последние 12 лет поголовье лошадей в России стабильно растет и на сегодняшний день составляет более 1,4 млн голов. Для компенсации части затрат, связанных с селекционно-племенными мероприятиями, коневладельцам предоставляются субсидии, ежегодный объем которых составляет порядка 125 млн рублей. В этом году господдержку получили 139 племенных организаций».

Вместе с тем, для дальнейшего развития отрасли, по словам участников встречи, необходимо решить ряд существующих проблем. Так, нужно работать над устранением законодательных барьеров, улучшением инфраструктуры ипподромов, а также возобновить участие Российской Федерации в основных международных конных организациях. Для этого конезаводчикам предложили объединиться в СРО, причем курировать процесс создания этой организации должен Минсельхоз.