+5 °С
Облачно
АнтитеррорПодписаться на Я.Новости75 лет Победы
Все новости
Сельское хозяйство
28 Ноября 2018, 17:42

Минсельхоз России предложил коневодам объединиться в СРО

Министерство сельского хозяйства России предложило конезаводчикам и конным ассоциациям объединиться в саморегулируемую организацию — СРО

Министерство сельского хозяйства России предложило конезаводчикам и конным ассоциациям объединиться в саморегулируемую организацию — СРО. Такая структура могла бы установить дополнительные стандарты и контроль за проведением испытаний лошадей, а также представляла бы Россию на значимых международных выставках и скачках. Об этом стало известно в ходе совещания по развитию коневодства в России.
Как отметил министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев, «последние 12 лет поголовье лошадей в России стабильно растет и на сегодняшний день составляет более 1,4 млн голов. Для компенсации части затрат, связанных с селекционно-племенными мероприятиями, коневладельцам предоставляются субсидии, ежегодный объем которых составляет порядка 125 млн рублей. В этом году господдержку получили 139 племенных организаций».
Вместе с тем, для дальнейшего развития отрасли, по словам участников встречи, необходимо решить ряд существующих проблем. Так, нужно работать над устранением законодательных барьеров, улучшением инфраструктуры ипподромов, а также возобновить участие Российской Федерации в основных международных конных организациях. Для этого конезаводчикам предложили объединиться в СРО, причем курировать процесс создания этой организации должен Минсельхоз.
«Необходимо до 1 июля 2019 года с привлечением конных ассоциаций выработать стратегию развития конного дела в России», — подчеркнул министр.
Читайте нас в

Сайт издания "Дружба". Копирование информации сайта разрешено только с письменного согласия администрации

УЧРЕДИТЕЛИ: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан Издательский дом «Республика Башкортостан». Свидетельство о регистрации ПИ № ТУ 02-01597 от 3 мая 2017 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Главный редактор - Кадикова Фирдаус Маликовна.

Адрес
452340, РБ, Мишкинский район, село Мишкино, ул. Ленина, 87
Рекламная служба
8(34749)21508
Редакция
8(34749)21700
Приемная
8(34749)21700
Сотрудничество
8(34749)21700
Отдел кадров
8(34749)21700
Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru