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Сельское хозяйство
29 Мая 2018, 17:51

Россельхозбанк снизил ставки на рефинансирование потребительских кредитов

Россельхозбанк снизил ставки на рефинансирование потребительских кредитов. Теперь рефинансировать обязательства перед другими банками можно по ставке от 10,0 до 11,5%*.

Россельхозбанк снизил ставки на рефинансирование потребительских кредитов. Теперь рефинансировать обязательства перед другими банками можно по ставке от 10,0 до 11,5%*.
Программа Россельхозбанка позволяет объединить до трех разных кредитов (потребительские кредиты, автокредиты, кредитные карты) в один кредит без обеспечения на сумму до 3 млн рублей и срок до 7 лет. При этом часть средств можно не только направить на рефинансирование, но и получить наличными и потратить на любые цели.
Кредит на рефинансирование позволяет изменить условия выплат и дает новые возможности: сократить расходы, снизив ставку, выбрать удобную дату платежа и схему погашения, увеличить сумму за счет ставки и срока кредита, привлечь созаемщиков.
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