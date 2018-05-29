Россельхозбанк снизил ставки на рефинансирование потребительских кредитов. Теперь рефинансировать обязательства перед другими банками можно по ставке от 10,0 до 11,5%*.

Программа Россельхозбанка позволяет объединить до трех разных кредитов (потребительские кредиты, автокредиты, кредитные карты) в один кредит без обеспечения на сумму до 3 млн рублей и срок до 7 лет. При этом часть средств можно не только направить на рефинансирование, но и получить наличными и потратить на любые цели.