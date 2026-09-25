Пожарная безопасность в осенний период

Караидельский межрайонный отдел надзорной деятельности и профилактической работы управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан призывает граждан Мишкинского района республики серьезнее отнестись к подготовке жилья и придомовых территорий к этому времени года. Так как с наступлением холодов увеличивается количество электронагревательных приборов, включенных в сеть, и это приводит к перегрузкам электросети, возникают пробои изоляции и короткие замыкания. Поэтому каждый домовладелец должен проверить исправность электропроводки, розеток, выключателей в жилье и надворных постройках.

Кроме того, следует обратить внимание на выполнение требований пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации печей, проверить их исправность, заделать имеющиеся трещины в печи и дымоходе. Не реже одного раза в три месяца проводить очистку дымоходов печей от сажи. А также необходимо помнить, что печи и другие отопительные приборы должны иметь противопожарные разделки (отступки) от горючих конструкций, предтопочный лист размером 0,5 х 0,7 м на деревянном полу или полу из других горючих материалов. Вблизи печей и непосредственно на их поверхности запрещено хранить горючие материалы.

При подготовке к зиме дачных участков и домовладений граждане сжигают ветки, ботву, накопившийся мусор, часто не соблюдая требования пожарной безопасности, согласно которым сжигание отходов должно производиться в специально отведенных для этого местах и желательно в металлической таре. Такие места должны организовываться на расстоянии не ближе 50 метров до зданий и сооружений. За процессом сжигания необходимо постоянно следить, ни в коем случае не оставлять огонь без присмотра или поручать надзор за ним детям, а также иметь поблизости первичные средства пожаротушения (огнетушитель, ёмкость с водой, ящик с песком).

При первых признаках пожара (запах гари, дым) немедленно звоните 101 или 112! Соблюдение этих простых правил поможет избежать беды! Будьте внимательны, берегите себя и свой дом!

С. Биктубаев, начальник отдела подполковник внутренней службы