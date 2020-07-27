Вода - не только благо...

«В рамках борьбы с ростом несчастных случаев на воде совместно муниципалитетами, Госкомитетом, МЧС РБ, органами внутренних дел проведено 3 230 профилактических рейдов и патрулирований на водных объектах: было задействовано более 15 тысяч человек, в том числе почти 3,5 тысячи волонтеров», — сообщил руководитель ведомства.

Он добавил, что на прошедшей неделе дополнительно были аттестованы и открыты четыре пляжа.

15 июля в медиацентре «Россия» на онлайн-пресс-конференции на тему «Безопасность на воде» заместитель премьер-министра правительства РБ Ирек Сагитов отметил, что более 70 процентов утонувших — это мужчины.

«Среднестатистический портрет погибшего на воде: это мужчина, житель сельской местности, находящийся в состоянии алкогольного опьянения», — сообщил Ирек Сагитов.

Причины несчастных случаев на воде нужно рассматривать в комплексе, заявил он. Это и аномальная жара, и употребление алкоголя, и купание на «нелегальных» пляжах, и дети, оставшиеся без присмотра взрослых (источник: ИА «Башинформ»)

В нашем районе тоже создана комиссия по чрезвычайным ситуациям, которая совместно с работниками ГКУ Управления противопожарной службы РБ и Государственного комитета РБ по ГО и ЧС, каждодневно объезжают водоемы, находящиеся на территории. В целях профилактики гибели людей на воде, главами сельских поселений разработаны и утверждены правовые акты, касающиеся охраны жизни сельчан на водоемах. Также рекомендовано отделу МВД России по Мишкинскому району в купальный сезон в местах массового отдыха людей на воде обеспечить охрану общественного порядка, не допускать распитие крепких спиртных напитков, к нарушителям правопорядка принимать меры в соответствии с законодательством.

С начала купального сезона в районе выявлены и оштрафованы 3 нарушителя порядка, которые купались в необорудованных для этого водоемах.