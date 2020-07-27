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27 Июля 2020, 17:08

Вода - не только благо...

В Башкортостане на прошедшей неделе, по оперативным данным, на водных объектах погибли 35 человек, из них двое – дети. Кроме того, спасатели ведут поиски четырех человек. Об этом на оперативном совещании в правительстве РБ 20 июля сообщил председатель Госкомитета РБ по ЧС Фарит Гумеров.

«В рамках борьбы с ростом несчастных случаев на воде совместно муниципалитетами, Госкомитетом, МЧС РБ, органами внутренних дел проведено 3 230 профилактических рейдов и патрулирований на водных объектах: было задействовано более 15 тысяч человек, в том числе почти 3,5 тысячи волонтеров», — сообщил руководитель ведомства.
Он добавил, что на прошедшей неделе дополнительно были аттестованы и открыты четыре пляжа.
15 июля в медиацентре «Россия» на онлайн-пресс-конференции на тему «Безопасность на воде» заместитель премьер-министра правительства РБ Ирек Сагитов отметил, что более 70 процентов утонувших — это мужчины.
«Среднестатистический портрет погибшего на воде: это мужчина, житель сельской местности, находящийся в состоянии алкогольного опьянения», — сообщил Ирек Сагитов.
Причины несчастных случаев на воде нужно рассматривать в комплексе, заявил он. Это и аномальная жара, и употребление алкоголя, и купание на «нелегальных» пляжах, и дети, оставшиеся без присмотра взрослых (источник: ИА «Башинформ»)
В нашем районе тоже создана комиссия по чрезвычайным ситуациям, которая совместно с работниками ГКУ Управления противопожарной службы РБ и Государственного комитета РБ по ГО и ЧС, каждодневно объезжают водоемы, находящиеся на территории. В целях профилактики гибели людей на воде, главами сельских поселений разработаны и утверждены правовые акты, касающиеся охраны жизни сельчан на водоемах. Также рекомендовано отделу МВД России по Мишкинскому району в купальный сезон в местах массового отдыха людей на воде обеспечить охрану общественного порядка, не допускать распитие крепких спиртных напитков, к нарушителям правопорядка принимать меры в соответствии с законодательством.
С начала купального сезона в районе выявлены и оштрафованы 3 нарушителя порядка, которые купались в необорудованных для этого водоемах.
В. Аглямова
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