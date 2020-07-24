В Башкортостане горят леса

Башкирский государственный природный заповедник является особо охраняемой природной территорией федерального значения. Государственный надзор в области охраны и использования ООПТ осуществляет Южно-Уральское межрегиональное управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования.

Для тушения природного пожара в Башкирском заповеднике были привлечены силы и средства муниципального района и добровольные пожарные команды. В рамках взаимодействия министерства лесного хозяйства РБ и Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан была проведена авиаразведка для мониторинга лесопожарной обстановки.

Основной задачей МЧС России стала защита населённых пунктов от пожаров. Во всех населенных пунктах, где имеется предполагаемая угроза от огня, были выставлены пожарные посты.

Для организации защиты населеных пунктов от возможного перехода лесного пожара обеспечено постоянное дежурство подразделениями федеральной противопожарной службы Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан, Госкомитета РБ по чрезвычайным ситуациям, добровольной пожарной охраны.

В целях недопущения распространения действующих лесных пожаров была проведена опашка с созданием минерализованной полосы вокруг населенного пункта, подготовлены минерализованные полосы общей площадью 12 км. шириной 5-12 м. Также между лесным массивом и ближайшим населенным пунктом имеется естественная преграда - р. Узян.

Ежедневно количество волонтеров увеличивалось. География приезжих волонтеров, которые сами приезжают на помощь и каждый день появляются новые звонки: Баймакский район, Бурзянский район, Давлекановский район, города Уфа, Сибай, Стерлитамак, Магнитогорск и другие. Работали примерно 200 волонтеров. Для них организовали столовые. Местные жители и волонтеры Бурзянского района предоставляли технику в помощь.

Для тушения очагов природных пожаров в Бурзянском районе была задействована группировка сил и средств особо охраняемых природных территорий, Министерства лесного хозяйства РБ, Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан, Госкомитета РБ по ЧС, арендаторов лесных земель, населения и волонтеров.

Все мероприятия по обеспечению прохождения пожароопасного периода находятся на контроле Правительства Республики Башкортостан и Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан.

Горение происходило на хребте «Крака», местность горно-скалистая, труднодоступная для проезда лесопожарной техники, основная работа проводится вручную лесными пожарными и привлеченными лицами.

В результате превентивных мероприятий, по недопущению дальнейшего распространения природного пожара, организованного встречного пала по сжиганию горючих материалов на пути распространения огня, в Бурзянском районе на территории Башкирского государственного заповедника пожар локализован, дальнейшего распространения не наблюдается. Еще один очаг горения возле населенного пункта Саргая находится на стадии ликвидации. Угроза населенному пункту отсутствуют.

По оперативной информации о лесопожарной ситуации на территории лесного фонда Республики Башкортостан по состоянию на 20 июля 2020 года, с начала пожароопасного сезона по данным космического мониторинга на всех категориях земель было зафиксировано 604 термоточки площадью 16,9 тыс. га. Все термоточки в оперативном порядке отработаны региональной диспетчерской службой министерства совместно с ЕДДС муниципальных районов и МЧС по РБ. Подтверждены как лесные пожары 104 из них, на общей площади 1882 га.

Наибольшее количество лесных пожаров зафиксировано в Учалинском районе - 23, Белорецком – 18, Зилаирском – 18, Бурзянском - 13, Абзелиловском - 12.

Оперативность тушения составляет – 74 %., т.е. 77 пожаров ликвидированы в течение первых суток.

На ООПТ федерального значения (Южно-Уральский государственный заповедник, Башкирский государственный природный заповедник) зарегистрировано 5 пожаров на площади 2018 га.

За истекшую неделю в связи с аномально высокой температурой и прохождением активного грозового фронта по районам Зауралья в лесном фонде зарегистрировано 59 лесных пожаров на общей площади 1563 га или 56,7 % от всего количества лесных пожаров возникших с начала пожароопасного сезона. Из 59 пожаров причиной 51 являются сухие грозы (86,4 %).

Максимальное количество пожаров зафиксировано 15 июля - возникло 17 пожаров с общей площадью 1160 га. Из 59 пожаров в течение первых суток ликвидировано - 36 пожаров. На 2 и более суток ушли - 23пожара.

Всего в тушении было задействовано 1681 человек и 605 единиц техники. В районе действующих лесных пожаров ежедневно проводилось авиационное патрулирование и разведка с налетом 68 часов. С помощью авиации обнаружено 19 пожаров в труднодоступной гористой местности.

В соответствии с распоряжением Правительства Республики Башкортостан от 18 июня № 618-р с 22 июня 2020 года в лесном фонде действует особый противопожарный режим, лесопожарные формирования министерства функционируют в режиме «Повышенная готовность».

После прохождения повторного фронта грозовых разряд за сутки возникло 7 пожаров на площади 5,0 га из них 4 пожара ликвидированы на площади -2,5 га, 3 пожара на площади 2,5 га локализованы.

На 9 часов 20 июля с учетом действующих пожаров ликвидировано 7 пожаров на площади 364,7 га, локализовано 4 пожара на площади 742,5 га, на стадии локализации 3 пожара на площади 19 га.

Увеличение грозовой активности и увеличение площадей лесных пожаров не наблюдалось с 2010 года, когда возникло 608 пожаров на площади 11,6 тыс. га.

10-крупных на площади 1441 га, из них на территории Авзянского лесничества – 1 пожар на площади 722 га, Бурзянского – 2 пожара -79,8 га, Учалинского – 4 пожара – 578,8 га, Тирлянского 2- пожара – 60,7 га (за АППГ – 135 пожаров на площади -1825 га).

Государственными лесными инспекторами проведено 15692 патрулирований территории лесного фонда. В результате указанных мероприятий выявлено 281 фактов нарушений правил пожарной безопасности в лесах. Привлечено к административной ответственности 234 нарушителя на сумму 1,4 млн. руб. Выдано 424 предостережений и 51 предупреждений. Взыскано административных штрафов на сумму 215,8 тыс. рублей.

В лесном фонде Республики Башкортостан прогнозируется 2, местами 4, 5 классы пожароопасности.

4 класс пожароопасности: Альшеевский, Архангельский, Белебеевский, Буздякский, Дюртюлинский, Зилаирский, Кушнаренковский, Стерлибашевский, Туймазинский, Чекмагушевский, Чишминский районы.

5 класс пожароопасности: Хайбуллинский, Кугарчинский, Куюргазинский, Мелеузовский, Стерлитамакский, Федоровский районы.