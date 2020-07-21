Спасение утопающих - дело рук самих утопающих

В состав комиссии вошли начальник ГКУ РБ «Безопасный регион», куратор нашего района Р. Мухаметьянов, инженер противопожарной профилактической службы И. Гребенщиков, главный специалист по ГО и ЧС администрации МР Мишкинский район Д. Латыпов, заведующий сектором по правовому обеспечении района Д. Хабиров, ответственный секретарь административной комиссии Е. Апкаликова, корреспондент газеты «Дружба» В. Аглямова.

Чаще всего гибель людей на воде происходит по вине самих утопающих, в результате легкомыслия, переоценки сил и возможностей. В результате неумелых действий возникает паника и сковывающий человека страх. Отдыхая на водоемах, не оборудованных в соответствии с требованиями безопасности, вы подвергаете свою жизнь серьезной опасности!

Во время рейда мы объехали 7 водоемов (пруды, озера). Около прудов в Ирсаево, Иштыбаево, Малых Шадов, около заправки купающихся не было. Огорчил нас пруд между Большими и Малыми Шадами, где к нашему большому огорчению собрался настоящий «сабантуй». И самое страшное, было очень много детей. А ведь перед въездом в водоем стоит запрещающий знак – «Купаться запрещено!». Это не пустые слова – ведь пруд и вправду не оборудован под купание.

В итоге было составлено 6 административных протоколов. Нарушителей режима пригласят в административную комиссию администрации района.

Не спорю – лето с начала июля стоит жаркое, хочется окунуться в водную прохладу, но при этом нельзя забывать о таявшихся в холодной воде опасностях. По данным МЧС на территории республики только за эти выходные утонули 19 человек, один из них - ребенок (Кармаскалинский район).

Со стороны администрации района, сельских поселений делается все, чтобы предотвратить гибели людей на воде. Основным местом традиционного купания населения на территории района является река Иняк возле с. Мишкино. Администрацией СП Мишкинский сельсовет проведено облагораживание береговой части и очистка дна. Имеется аншлаг с надписью «Место для купания».

Также в каждом сельском поселении созданы мобильные профилактические группы, которые патрулируют водные объекты, находящихся в населенных пунктах СП. Ими распространяются памятки по профилактике несчастных случаев, вопросов предупреждения гибели людей на воде и контроль со стороны взрослых за детьми, мерах предосторожности на воде. У каждого не сооруженного для купания водоема выставлены 53 аншлага.

На сегодняшний день, слава Богу, несчастных случаев в нашем районе не зарегистрировано. Надеемся и верим, что такого не случится.

Помните, что обязательное соблюдение всех правил поведения на воде – залог сохранения здоровья и спасения жизни многих людей!