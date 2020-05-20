Служба 01 сообщает!

Объектом пожара явились два дома и надворные постройки.
Благодаря слаженным действиям добровольцев ДПК «Баймурзинский с/с», местного населения и соседних сельских поселений до прибытия пожарных расчетов были проведены первоочередные мероприятия по тушению пожара.
Причина пожара устанавливается.
87 ПСЧ 26 пожарно-спасательный отряд ФПС ГПС ГУ МЧС России по РБ в период особого противопожарного режима и месячника пожарной безопасности информирует население о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности в быту, эксплуатации отопительных печей и электроприборов.
В связи с высокой пожарной опасностью весенне-летнего пожароопасного периода необходимо в каждом жилом хозяйстве иметь первичные средства пожаротушения, а так же необходимо устанавливать в жилых домах устройства обнаружения возгораний – автономные пожарные извещатели.