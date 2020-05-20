Служба 01 сообщает!

Объектом пожара явились два дома и надворные постройки.

Благодаря слаженным действиям добровольцев ДПК «Баймурзинский с/с», местного населения и соседних сельских поселений до прибытия пожарных расчетов были проведены первоочередные мероприятия по тушению пожара.

Причина пожара устанавливается.

87 ПСЧ 26 пожарно-спасательный отряд ФПС ГПС ГУ МЧС России по РБ в период особого противопожарного режима и месячника пожарной безопасности информирует население о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности в быту, эксплуатации отопительных печей и электроприборов.