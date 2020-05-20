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20 Мая 2020, 12:50

Служба 01 сообщает!

12 мая в 12 ч. 49 минут в ДДС-01 ПСЧ-87 26 пожарно-спасательный отряд ФПС ГПС ГУ МЧС России по РБ через ЦОВ -112 поступило сообщение о пожаре в личном хозяйстве, принадлежащем гражданину К., проживающему в деревне Кызыл-Юл сельского поселения Баймурзинский сельсовет.

Объектом пожара явились два дома и надворные постройки.
Благодаря слаженным действиям добровольцев ДПК «Баймурзинский с/с», местного населения и соседних сельских поселений до прибытия пожарных расчетов были проведены первоочередные мероприятия по тушению пожара.
Причина пожара устанавливается.
87 ПСЧ 26 пожарно-спасательный отряд ФПС ГПС ГУ МЧС России по РБ в период особого противопожарного режима и месячника пожарной безопасности информирует население о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности в быту, эксплуатации отопительных печей и электроприборов.
В связи с высокой пожарной опасностью весенне-летнего пожароопасного периода необходимо в каждом жилом хозяйстве иметь первичные средства пожаротушения, а так же необходимо устанавливать в жилых домах устройства обнаружения возгораний – автономные пожарные извещатели.
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