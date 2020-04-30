Многие родители стараются отложить серьезный разговор о безопасности в быту с маленьким ребенком на школьный возраст

Дома в зону активного исследования попадают все яркие или издаваемые какой-то звук предметы. Это плита, утюг с парогенератором, розетки, зажигалка, чайник, спички, подсвечник со свечой, лампы, электроприборы. Запреты в этом возрасте не эффективны. Они вызывают у ребенка еще большее желание заполучить «запретный плод» или совершить то, что делать нельзя.

Как же родителям обезопасить маленького исследователя?

Начинайте обучение, как только ребенок стал активно ходить и познавать мир бытовых предметов. Подробно рассказывайте обо всем, что есть в квартире. Детям следует усвоить, что дома есть вещи, которыми может пользоваться только взрослый, потому что они опасны.

Ребенок 6-7 лет активно пользуется всеми бытовыми электроприборами. Здесь главная задача родителей - научить безопасному использованию. Обязательно пресекайте все игры и эксперименты. Если у чада возникли вопросы, то уделите время и дайте подробный, исчерпывающий ответ.

При совместных походах в лес расскажите ребенку, к чему приводит брошенная сигарета или спичка, что делать, если в лесу возник пожар. Вовлекайте ребенка в активный, живой диалог. Мотивируйте его на то, что бы он делился этой информацией с друзьями.

Занесите номера экстренных служб в телефон ребенка, но объясните, какие последствия возникнут, если позвонить просто так. В 7-10 лет ребенок должен уметь набрать телефон пожарной службы и сказать четко фамилию, имя и адрес, а также коротко описать ситуацию.