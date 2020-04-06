В Башкирии зарегистрированы первые весенние ландшафтные пожары.

Опасность возгорания травы и мусора заключается в том, что огонь может быстро распространиться на большие площади, а порой и перекинуться на лесные массивы, а также жилые строения. Такое неконтролируемое горение уже может привести к серьезным, даже трагическим последствиям. Особенно велика вероятность такого исхода в сухую ветреную погоду.

К сожалению недобросовестные граждане, пытаясь сэкономить свое время и силы (а чаще всего просто не желая прикладывать больше сил), сухую траву и мусор, вместо того чтобы собрать и вывезти на свалку, просто поджигают, считая, что таким образом «удобряют почву». При этом люди совершают очень большую ошибку! Огнем уничтожается не только мусор и сухая трава, но и свежая, молодая растительность, насекомые, мелкие зверюшки. Самую большую опасность несет неконтролируемое горение, которое может уничтожить поля на площади сотни гектар, огромные площади лесного массива, нанести ущерб жилым постройкам и стать угрозой для жизни и здоровья людей.

87 ПСЧ 26 пожарно - спасательного отряда ФПС ГПС Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан предупреждает, что при обнаружении начинающегося пожара, например, небольшого травяного пала, нужно постараться затушить его самостоятельно. Иногда достаточно просто затоптать пламя (надо подождать и убедиться, что трава действительно не тлеет, иначе огонь может появиться вновь).

Правила поведения:

Чтобы пожар не застал вас врасплох, заблаговременно позаботьтесь о безопасности своей придомовой территории, садового участка, загородного дома: у каждого жилого строения установите ёмкость с водой; скосите сухую прошлогоднюю траву вокруг своего участка; сжигайте мусор и листву только в специально отведенном месте вдали от леса, заборов, построек и жилых домов. Идеальный вариант - печь. В условиях устойчивой сухой и ветреной погоды или при получении штормового предупреждения не проводите пожароопасные работы; не разрешайте детям играть со спичкам зажигалкам и другими источниками открытого огня, ведь детская шалость – одна из самых частых причин возникновения пожаров!

Если пламя подобралось к вашему участку близко: немедленно позвоните в пожарную охрану, назвав адрес пожара, место его возникновения и свою фамилию;эвакуируйте всех членов семьи, которые не смогут оказать Вам помощь. Также уведите в безопасное место домашних животных; закройте все наружные окна, двери, вентиляционные отверстия; наполните водой ведра, бочки и другие емкости, приготовьте мокрые тряпки – ими можно будет гасить угли или небольшое пламя; если пожар не угрожает Вашей жизни, постарайтесь потушить его подручными средствами;при приближении огня обливайте крышу и стену дома водой. Постоянно осматривайте территорию двора, чтобы не допустить перехода пламени на участок.

Элементарные требования пожарной безопасности в летний период и на местах отдыха:

В жаркое засушливое лето лучше не разжигать костры, особенно с применением горючих жидкостей; запрещается курить сигареты и трубки, поджигать спички, использовать пиротехнику; оставлять бутылки, стекла и прочий мусор, особенно на солнечных полянах; на полях выжигать траву и стерню.

Нередко виновниками пожаров в этот период являются дети. Уделите внимание детям. Проводите с ними разъяснительные беседы, что спички детям не игрушка, что нельзя бросать в костер незнакомые предметы, аэрозольные упаковки, внушайте им, что от их правильного поведения порой зависит их собственная жизнь.

Ответственность за нарушения пожарной безопасности закреплена в статье 20.4 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации и предусмотрена для граждан, должностных и юридических лиц. Штрафы за нарушение правил пожарной безопасности на сегодня достаточно велики.

Так, штраф для гражданина составляет от 2 до 3 тыс. руб., для должностного лица — от 6 до 15 тыс. рублей. Если нарушение выявлено в условиях особого противопожарного режима, сумма штрафа увеличивается и составляет соответственно от 2 до 4 тыс. рублей и от 15 до 30 тыс. рублей.

Для юридических лиц установлены более существенные размеры штрафов: по общему правилу за нарушение требований пожарной безопасности организацию могут оштрафовать на сумму от 150 до 200 тыс. рублей, а в условиях особого противопожарного режима — от 200 до 400 тыс. рублей.

Будьте бдительны и внимательны по отношению к себе, людям, которые живут рядом с вами, к окружающей вас природе. Если вы стали свидетелем поджога сухой травы, немедленно сообщите об этом на «телефон спасения» 01 (112 или 101) и Ваш звонок поможет предотвратить беду!