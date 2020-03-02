Статистика показывает: на тысячу пожаров сто вспыхивают по вине детей

В связи с этим Государственный комитет Республики Башкортостан по чрезвычайным ситуациям призывает: не оставлять детей, особенно малолетних, без присмотра взрослых даже на короткое время; не допускать игры детей со спичками, зажигалками и другими источниками огня. Исключить возможность попадания этих предметов в детские руки; исключить возможность контакта детей с нагретыми частями электрообогревательных приборов, зажжёнными газовыми конфорками, топками печей; закрывать розетки специальными заглушками, чтобы ребёнок не смог засунуть в них посторонние предметы; при возникновении загорания или задымления в помещении, в первую очередь необходимо эвакуировать в безопасное место детей и, только потом принимать меры к спасению имущества и ликвидации загорания. В этом случае для ребёнка важна каждая секунда.