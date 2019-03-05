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5 Марта 2019, 17:11

МЧС Башкирии предупреждает об усилении ветра до 23 м/с

МЧС Башкортостана предупреждает о неблагоприятных погодных явлениях в виде порывов ветра до 23 м/с и ухудшении видимости до 500 метров и менее.

По данным регионального Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, с 20.00 часов 5 марта до 20.00 часов 6 марта по республике ожидается облачная погода. Ночью небольшой мокрый снег, местами до умеренного, днем мокрый снег, переходящий в дождь, местами небольшой. Ночью и утром в отдельных районах метель, налипание мокрого снега на провода и деревья, слабый гололед, на дорогах снежный накат, гололедица. Ветер южный, юго-западный 8-13 м/с, с порывами до 18-23 м/с. Температура воздуха ночью составит -2,-7 градусов, днем -2,+3.
Источник: http://www.bashinform.ru/news/1281393-mchs-bashkirii-preduprezhdaet-ob-usilenii-vetra-do-23-m-s/
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