В Мишкинском районе из-за перекала печи загорелась баня
14 января в 03 ч. 05 минут в ДДС‑01 ПСЧ‑87 ФГКУ «26 отряд ФПС по РБ» поступило сообщение о пожаре в личном хозяйстве гражданки Ч., проживающей в селе Мишкино ул. 60 лет СССР, СП Мишкинский сельсовет.
Из-за позднего обнаружения, к моменту прибытия пожарного подразделения, открытым пламенем горела баня на площади 18 квадратных метров, угроза распространения на соседние строения отсутствовала. Пострадавших нет.
По предварительным данным, причиной возникновения пожара стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи.
Будьте внимательны и осторожны при эксплуатации электрохозяйства, газового оборудования и обращения с огнем.
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