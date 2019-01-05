В Башкирии пожар в жилом доме унес жизни двух человек

«По прибытию к месту вызова первого подразделения добровольной пожарной команды Краснозилимского с/с установлено, что происходит открытое горение жилого дома и пристроя», — уточнили в ведомстве.







С огнем боролись чуть больше часа. После тушения в доме обнаружили два бездыханных тела мужчин. Одна женщина, услышав сигнал пожарного извещателя, эвакуировалась самостоятельно, но получила ожоги. Причины пожара выясняют дознаватели.







Ранее агентство «Башинформ» сообщало о крупном пожаре в Баймаке, где заживо сгорели три женщины и мужчина.



