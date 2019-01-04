Два уроженца Башкирии погибли при обрушении подъезда дома в Магнитогорске

По данным портала 74.ru, сегодня в Стерлитамаке похоронят еще одного уроженца Башкирии — 28-летнего Ильмира Сагадатова. Родственники вместе с телом молодого человека уехали в Стерлитамак. В Магнитогорске прощание с Ильмиром состоялось вечером 3 января. Сообщается, что он жил в квартире на седьмом этаже. Его тело достали из-под завалов 2 января.