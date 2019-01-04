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4 Января 2019, 15:53

Два уроженца Башкирии погибли при обрушении подъезда дома в Магнитогорске

Страшная трагедия в Магнитогорске, произошедшая 31 декабря 2018 года, унесла жизни 39 человек. Тела всех погибших опознаны, сообщил 4 января ТАСС со ссылкой на слова первого замминистра МЧС России Александра Чуприяна.

По информации поискового отряда «Легион Спас», в списке погибших оказалась 59-летняя Татьяна Кызымбаева — уроженка Абзелиловского района Башкортостана. Ранее она числилась пропавшей без вести.
По данным портала 74.ru, сегодня в Стерлитамаке похоронят еще одного уроженца Башкирии — 28-летнего Ильмира Сагадатова. Родственники вместе с телом молодого человека уехали в Стерлитамак. В Магнитогорске прощание с Ильмиром состоялось вечером 3 января. Сообщается, что он жил в квартире на седьмом этаже. Его тело достали из-под завалов 2 января.
Как информировало агентство «Башинформ», семьям погибших при обрушении подъезда дома в Магнитогорске выплатят по одному миллиону рублей. Размеры компенсационных выплат определены губернатором Челябинской области.
Источник: http://www.bashinform.ru/news/1258240-dva-urozhentsa-bashkirii-pogibli-pri-obrushenii-podezda-doma-v-magnitogorske/
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