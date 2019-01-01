В Башкирии канун Нового года произошло 16 пожаров: погибли три человека

В 2:45 в селе Федоровка Федоровского района загорелся частный дом. Огонь повредил кровлю, внутренние комнаты, веранду и соседний сарай. Во время разбора обломков спасателя нашли тело мужчины 1955 года рождения. В 3:36 на пульт диспетчера МЧС поступил еще один вызов – загорелся летний домик в селе Тимирово Туймазинского района. На месте обнаружено тело 50-летнего мужчины. О третьем пожаре спасатели узнали через несколько минут – в 3:44 в Стерлитамаке на улице Нахимова загорелся кирпичный дом. Одного мужчину спасти не удалось, его личность сейчас устанавливается. Другого пострадавшего – мужчину 1972 года рождения – доставили в больницу с признаками отравления.