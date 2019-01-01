+5 °С
Облачно
АнтитеррорПодписаться на Я.Новости75 лет Победы
Все новости
Происшествия
1 Января 2019, 13:46

В Башкирии канун Нового года произошло 16 пожаров: погибли три человека

В Башкирии вчера произошло 16 пожаров. В новогоднюю ночь в огне погибли три человека, еще один пострадал.

В 2:45 в селе Федоровка Федоровского района загорелся частный дом. Огонь повредил кровлю, внутренние комнаты, веранду и соседний сарай. Во время разбора обломков спасателя нашли тело мужчины 1955 года рождения. В 3:36 на пульт диспетчера МЧС поступил еще один вызов – загорелся летний домик в селе Тимирово Туймазинского района. На месте обнаружено тело 50-летнего мужчины. О третьем пожаре спасатели узнали через несколько минут – в 3:44 в Стерлитамаке на улице Нахимова загорелся кирпичный дом. Одного мужчину спасти не удалось, его личность сейчас устанавливается. Другого пострадавшего – мужчину 1972 года рождения – доставили в больницу с признаками отравления.
Во всех трех случаях предполагаемой причиной пожара называют неосторожное обращение с огнем при курении.
Источник: https://newsbash.ru/society/accidents/8369-v-novogodnjuju-noch-v-bashkirii-tri-cheloveka-pogibli-v-ogne.html
Читайте нас в

Сайт издания "Дружба". Копирование информации сайта разрешено только с письменного согласия администрации

УЧРЕДИТЕЛИ: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан Издательский дом «Республика Башкортостан». Свидетельство о регистрации ПИ № ТУ 02-01597 от 3 мая 2017 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Главный редактор - Кадикова Фирдаус Маликовна.

Адрес
452340, РБ, Мишкинский район, село Мишкино, ул. Ленина, 87
Рекламная служба
8(34749)21508
Редакция
8(34749)21700
Приемная
8(34749)21700
Сотрудничество
8(34749)21700
Отдел кадров
8(34749)21700
Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru