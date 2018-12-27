В Башкирии столкнулись два грузовика: один пострадавший

По информации ГИБДД по РБ, «Рено Премиум» двигался под управлением 32-летнего жителя Кабардино-Балкарии в направлении Уфы, за рулем встречного ГАЗ А31 находился 37-летний водитель из Уфимского района.

Со слов очевидцев, первый выехал на обгон, не убедившись в его безопасности. В результате аварии водитель ГАЗ госпитализирован с многочисленными травмами.