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27 Декабря 2018, 12:41

В Башкирии столкнулись два грузовика: один пострадавший

Накануне днем на трассе Самара — Уфа — Челябинск произошло ДТП с участием грузового «Рено Премиум» с полуприцепом и ГАЗ А31 в цельнометаллическом кузове.

По информации ГИБДД по РБ, «Рено Премиум» двигался под управлением 32-летнего жителя Кабардино-Балкарии в направлении Уфы, за рулем встречного ГАЗ А31 находился 37-летний водитель из Уфимского района.
Со слов очевидцев, первый выехал на обгон, не убедившись в его безопасности. В результате аварии водитель ГАЗ госпитализирован с многочисленными травмами.
Всего за прошедшие сутки в республике зарегистрировано 12 автомобильных аварий, в которых пострадали 12 человек, задержаны 24 нетрезвых водителя.
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