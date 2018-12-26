МЧС объявило штормовое предупреждение: на республику надвигается метель
Управление МЧС Башкирии объявило штормовое предупреждение. По данным ведомства, сегодня и в течение суток 27 декабря на территории республики ожидается ухудшение погодных условий
Местами возможны сильный снег, в отдельных районах метель, на дорогах снежные заносы, снежный накат, порывы ветра 17-22 м/с.
Спасатели предупреждают: при усилении ветра необходимо ограничить выход из зданий, находиться в помещениях. Важно взять под особый контроль детей и не оставлять их без присмотра.
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