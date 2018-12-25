В Туймазинском районе Башкирии в огне пожара сгорели дети двух и четырех лет

По предварительной информации, семья благополучная, характеризовалась положительно. Отец детей был в отъезде на заработках. Мама девочек — домохозяйка. Увидев дым, она не стала будить спящих детей, а побежала за помощью и не успела вернуться. Сейчас она находится в шоковом состоянии и пока не в состоянии рассказать о случившемся. Причина пожара и обстоятельства случившегося устанавливаются.

Сообщение о пожаре в Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС по РБ поступило 25 декабря в 06.35 часов. По прибытию к месту вызова установлено, что происходит открытое горение жилого бревенчатого дома размером 4х8 м и надворных построек.

Через полчаса пожар был локализован на площади 32 квадратных метра. В 07.35 открытое горение ликвидировано.

На тушение направлены силы и средства ПЧ «Кандры», ПЧ «Туймазы» ГБУ Аварийно-спасательной службы Республики Башкортостан, силы и средства МЧС России в количестве три единицы техники и семь человек личного состава, сотрудники полиции и бригады скорой медицинской помощи. К месту пожара выехал заместитель начальника Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан Эдуард Идрисов.

На месте работает следственно-оперативная группа, в том числе дознаватель, сотрудники испытательной пожарной лаборатории, психолог МЧС России.