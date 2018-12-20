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Происшествия
20 Декабря 2018, 14:01

В Башкирии в частном доме заживо сгорели пожилые супруги

В Центр управления в кризисных ситуациях регионального МЧС ночью 20 декабря поступило сообщение о пожаре в жилом одноэтажном бревенчатом доме деревни Аделькино Белебеевского района

На место происшествия прибыли силы и средства «12-го отряда ФПС по РБ» — две единицы техники и пять человек личного состава, добровольцы Ермолкинского сельского совета, полиция и медики.
Выяснилось, что открытым огнем горит жилой одноэтажный бревенчатый дом. На тушение было подано два ствола, работало одно звено газодымозащитной службы. Работы по тушению, разбору и проливке конструкций завершились спустя четыре часа после сигнала о пожаре.
«В ходе разбора места пожара обнаружены тела 86-летней женщины и 77-летнего мужчины. На месте работает следственно-оперативная группа, в том числе дознаватель МЧС России, причина случившегося устанавливается», — сообщили в пресс-службе МЧС Башкирии.
В пресс-службе регионального следственного управления добавили, что по факту случившегося проводится доследственная проверка. Известно, что признаков криминального характера их гибели не установлено.
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