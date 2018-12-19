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19 Декабря 2018, 12:57

В Татарстане попытались сорвать концерт Элвина Грея сообщением о бомбе

Накануне в городе Азнакаево в Татарстане попытались сорвать концерт Элвина Грея (Радика Юльякшина) в рамках тура «Elvin Grey. Play».

Как сообщает сам певец, с неизвестного номера пришли сообщения с угрозами. Злоумышленник писал, что в здании находится взрывное устройство и скоро произойдет взрыв.
Администрация артиста сразу же обратилась в полицию. Службы отреагировали очень быстро. В течение трех минут прибыл экипаж, была проведена эвакуация зрителей. Нарушителя удалось обнаружить почти сразу. По информации МВД, телефонный номер принадлежит гражданину, который состоит на учете в психдиспансере. В скором времени концерт возобновился.
«Будет произведено доскональное разбирательство, будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела. Спасибо силовым структурам за профессиональную работу и оперативность! Приносим свои извинения слушателям за доставленные неудобства», — сообщил артист на своей странице.
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