В Татарстане попытались сорвать концерт Элвина Грея сообщением о бомбе

Как сообщает сам певец, с неизвестного номера пришли сообщения с угрозами. Злоумышленник писал, что в здании находится взрывное устройство и скоро произойдет взрыв.

Администрация артиста сразу же обратилась в полицию. Службы отреагировали очень быстро. В течение трех минут прибыл экипаж, была проведена эвакуация зрителей. Нарушителя удалось обнаружить почти сразу. По информации МВД, телефонный номер принадлежит гражданину, который состоит на учете в психдиспансере. В скором времени концерт возобновился.