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18 Декабря 2018, 11:23

В Чишминском районе Башкирии местный житель подозревается в убийстве своей знакомой

В Чишминском районе Башкирии местный житель подозревается в убийстве своей знакомой.

Сообщение об обнаружении тела 47-летней женщины в комнате общежития в селе Шингак-Куль с признаками насильственной смерти поступило в полицию 14 декабря.
По данному факту Чишминским межрайонным следственными отделом возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Установлено, что в тот день в гости к потерпевшей пришел 24-летний мужчина. В ходе совместного распития спиртных напитков собутыльники поссорились, и гость нанес хозяйке дома несколько ударов ножом в живот и спину, после чего выломал закрытую входную дверь и скрылся. На шум сбежались соседи. Обнаружив тело потерпевшей без признаков жизни, они вызвали полицию и скорую помощь.
В настоящее время злоумышленник задержан, свою вину он признал, его заключили под стражу. Проводятся дальнейшие следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.
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