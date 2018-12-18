В Чишминском районе Башкирии местный житель подозревается в убийстве своей знакомой.

По данному факту Чишминским межрайонным следственными отделом возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Установлено, что в тот день в гости к потерпевшей пришел 24-летний мужчина. В ходе совместного распития спиртных напитков собутыльники поссорились, и гость нанес хозяйке дома несколько ударов ножом в живот и спину, после чего выломал закрытую входную дверь и скрылся. На шум сбежались соседи. Обнаружив тело потерпевшей без признаков жизни, они вызвали полицию и скорую помощь.