+5 °С
Облачно
АнтитеррорПодписаться на Я.Новости75 лет Победы
Все новости
Происшествия
17 Декабря 2018, 17:52

В Башкирии при столкновении автомобилей «ВАЗ-2114» и «УАЗ» пострадали пять человек

В Благовещенском районе Башкортостана на 64 км автодороги Уфа — Янаул утром 17 декабря произошла авария с пятью пострадавшими.

В пресс-службе региональной Госавтоинспекции сообщили, что столкнулись встречные «ВАЗ-2114», под управлением 19-летнего жителя Мишкинского района, и «УАЗ», за рулём которого находился 26-летний мужчина.
В результате ДТП за медпомощью обратились четыре пассажира «ВАЗ-2114» и водитель грузопассажирского «УАЗ».
На месте аварии работает полиция и другие службы. Причины и обстоятельства случившегося устанавливаются.
Читайте нас в

Сайт издания "Дружба". Копирование информации сайта разрешено только с письменного согласия администрации

УЧРЕДИТЕЛИ: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан Издательский дом «Республика Башкортостан». Свидетельство о регистрации ПИ № ТУ 02-01597 от 3 мая 2017 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Главный редактор - Кадикова Фирдаус Маликовна.

Адрес
452340, РБ, Мишкинский район, село Мишкино, ул. Ленина, 87
Рекламная служба
8(34749)21508
Редакция
8(34749)21700
Приемная
8(34749)21700
Сотрудничество
8(34749)21700
Отдел кадров
8(34749)21700
Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru