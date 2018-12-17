В Башкирии при столкновении автомобилей «ВАЗ-2114» и «УАЗ» пострадали пять человек
В Благовещенском районе Башкортостана на 64 км автодороги Уфа — Янаул утром 17 декабря произошла авария с пятью пострадавшими.
В пресс-службе региональной Госавтоинспекции сообщили, что столкнулись встречные «ВАЗ-2114», под управлением 19-летнего жителя Мишкинского района, и «УАЗ», за рулём которого находился 26-летний мужчина.
В результате ДТП за медпомощью обратились четыре пассажира «ВАЗ-2114» и водитель грузопассажирского «УАЗ».
На месте аварии работает полиция и другие службы. Причины и обстоятельства случившегося устанавливаются.
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