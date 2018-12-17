В Башкирии при столкновении автомобилей «ВАЗ-2114» и «УАЗ» пострадали пять человек

В пресс-службе региональной Госавтоинспекции сообщили, что столкнулись встречные «ВАЗ-2114», под управлением 19-летнего жителя Мишкинского района, и «УАЗ», за рулём которого находился 26-летний мужчина.

В результате ДТП за медпомощью обратились четыре пассажира «ВАЗ-2114» и водитель грузопассажирского «УАЗ».