В Башкирии птицефабрику заподозрили в незаконном сбросе органических отходов

Депутат Благовещенского района Башкирии Сергей Жуков разместил в соцсетях снятый им видеофакт, как ассенизаторская машина Турбаслинской птицефабрики выливает некое грязное вещество, похожее на жидкие отходы, прямо в поле, на снег.

Водитель «КамАЗа» на расспросы депутата, что здесь происходит, отвечает, что сливает в поле обычную воду по распоряжению начальства. Но загрязнение окружающей среды налицо. Если, действительно, на поля вываливают куриный помет, то в таких высоких концентрациях для почвы — это яд, говорят специалисты. Разрушается микрофлора, жидкие отходы могут проникнуть в воду подземных источников или водоемов, что представляет опасность для человека.

По словам Сергея Жукова, это не единичный случай на данной территории.

За комментариями агентство «Башинформ» обратилось в Министерство природопользования и экологии республики. Начальник организационно-аналитического отдела ведомства Ринат Фаткуллин сообщил, что административное расследование по данному факту уже начато. У руководства Турбаслинской птицефабрики комментарий получить пока не удалось. «Башинформ» следит за развитием событий.