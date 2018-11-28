В Башкирии птицефабрику заподозрили в незаконном сбросе органических отходов

Депутат Благовещенского района Башкирии Сергей Жуков разместил в соцсетях снятый им видеофакт, как ассенизаторская машина Турбаслинской птицефабрики выливает некое грязное вещество, похожее на жидкие отходы, прямо в поле, на снег.
Водитель «КамАЗа» на расспросы депутата, что здесь происходит, отвечает, что сливает в поле обычную воду по распоряжению начальства. Но загрязнение окружающей среды налицо. Если, действительно, на поля вываливают куриный помет, то в таких высоких концентрациях для почвы — это яд, говорят специалисты. Разрушается микрофлора, жидкие отходы могут проникнуть в воду подземных источников или водоемов, что представляет опасность для человека.
По словам Сергея Жукова, это не единичный случай на данной территории.
За комментариями агентство «Башинформ» обратилось в Министерство природопользования и экологии республики. Начальник организационно-аналитического отдела ведомства Ринат Фаткуллин сообщил, что административное расследование по данному факту уже начато. У руководства Турбаслинской птицефабрики комментарий получить пока не удалось. «Башинформ» следит за развитием событий.
Проблема утилизации отходов птицефабрик в Башкирии существует давно. Еще в 2012 году природоохранная прокуратура уличала другую птицефабрику — «Башкирская» в селе Авдон — в загрязнении окружающей среды. По данным ведомства, отходы производства, относящиеся к 3-4 классу опасности, вывозились предприятием в качестве органического удобрения на сельскохозяйственные поля. Жители окрестных поселков жаловались на неприятный запах. «Анализ проб почвы показал, что содержание вредных веществ в несколько десятков раз превышает допустимые нормы», — сообщал «Интерфакс». А весной 2016 года Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор) по Башкирии направляло в арбитражный суд республики иск о взыскании 39,69 млн рублей с ОАО «Птицефабрика Башкирская» за возмещение вреда окружающей среде. Но и в 2018 году жители окрестных населенных пунктов жалуются на неприятный запах и наблюдают машины с отходами производства на полях вокруг птицефабрики.