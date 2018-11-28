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28 Ноября 2018, 14:06

В Башкирии при столкновении двух иномарок пострадали четыре человека

Столкновение двух иномарок произошло на трассе Кага — Старосубхангулово в Бурзянском районе Башкирии 27 ноября. Kia Soul, за рулем которой находилась 57-летняя женщина, и Mitsubishi ASX под управлением 33-летнего уфимца не поделили дорогу близ деревни Магадеево.

Столкновение двух иномарок произошло на трассе Кага — Старосубхангулово в Бурзянском районе Башкирии 27 ноября. Kia Soul, за рулем которой находилась 57-летняя женщина, и Mitsubishi ASX под управлением 33-летнего уфимца не поделили дорогу близ деревни Магадеево.
«В результате аварии госпитализированы две женщины из Kia, 59 и 57 лет. Также доставлены в больницу два пассажира из Mitsubishi: 34-летняя уфимка и 28-летний местный житель. Причины и обстоятельства аварии предстоит выяснить сотрудникам полиции», — уточнили в пресс-службе ГИБДД республики.
Всего за сутки зарегистрировано 17 ДТП, в которых пострадали 26 человек.
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