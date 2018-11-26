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26 Ноября 2018, 16:24

В Башкирии выявлены 582 незаконные свалки

Эксперты Общероссийского народного фронта в Башкортостане подвели промежуточные итоги реализации проекта ОНФ «Генеральная уборка». Всего жители Башкирии отметили 582 проблемных объекта

Эксперты Общероссийского народного фронта в Башкортостане подвели промежуточные итоги реализации проекта ОНФ «Генеральная уборка». Всего жители Башкирии отметили 582 проблемных объекта. Самыми активными оказались представители Белеебеевского, Белорецкого, Уфимского, Ишимбайского районов, Уфы и Стерлитамака.
«На сегодняшний день лидером по ликвидации свалок, выявленных в черте населенных пунктов, является Белебей, из 26 мест нелегального складирования мусора, которые отмечены на ресурсе «Интерактивная карта свалок», убраны 24. Это очень хороший показатель, коммунальные службы успешно справляются с возложенными на них обязанностями. Но с сожалением констатируем, что в городе есть ряд проблем. Например, несанкционированный слив нефтесодержащих отходов. По данному факту мы намерены обратиться в природоохранную прокуратуру, чтобы побудить муниципальные власти приступить к рекультивации загрязненного участка», — рассказал координатор проекта ОНФ «Генеральная уборка» в Республике Башкортостан Мурад Шафиков. — Много вопросов по переполненным контейнерным площадкам в частном секторе Белебея, на которые часто жалуются местные жители. Надеемся, что после обновления устаревшего контейнерного парка региональным оператором по обращению с отходами эта проблема будет снята».
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