В Мишкинском районе прошло заседание межведомственной антинаркотической комиссии

О проведении межведомственной оперативно-профилактической операции «Мак» на территории района говорил начальник отдела МВД РФ по Мишкинскому району Л. Худойназаров.

Было отмечено, что на данный момент проведено 5 этапов операции, где приняли участие 83 сотрудника полиции. Сотрудниками ОУР и ООП ОМВД России по Мишкинскому району в рамках операции проведены профилактические беседы с учащимися образовательных учреждений, осуществлен мониторинг сети интернет по выявлению пронаркотических сайтов, выявлено 10 сайтов. По линии незаконного оборота наркотических средств выявлено 2 преступления — факты хранения гражданами А. и Б. растения, похожего на коноплю. По обоим фактам возбуждены уголовные дела.

Из незаконного оборота изъят каннабис (марихуана) весом 0,437 кг. За потребление наркотических веществ к административной ответственности привлечен гражданин Б.

Выявлено 5 очагов произрастания дикорастущих наркотикосодержащих растений.

Итоги летней кампании для «трудных подростков» подвела ответственный секретарь КДН и ЗП Л. Карамутдинова, которая подчеркнула важную роль учреждений культуры в системе организации досуга.

Комплексное решение организации оздоровления, отдыха и занятости детей и подростков в летнее время обеспечивает создание условий для целесообразного, эмоционально привлекательного досуга детей, удовлетворения их потребностей в новизне впечатлений, общении, а также для развития творческого потенциала, совершенствования личностных возможностей, приобщения к ценностям культуры, вхождения в систему социальных связей, воплощения собственных планов, удовлетворения индивидуальных интересов в личностно значимых сферах деятельности.

В период летней оздоровительной кампании 2018 года в Мишкинском районе активно работал МБУ СОЛ «Старт». По состоянию на 25 мая текущего года были проведены: ОМВД России по Мишкинскому району — обследование объекта по обеспечению антитеррористической и противокриминальной защищенности; ПСЧ‑87 ФГКУ «26 отряд ФПС по Республике Башкортостан» (пожарная часть с. Мишкино) — проверка соблюдений требований пожарной безопасности; Бирским межрайонным филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» — соответствие требований государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов.

По результатам проверок все нормы соответствовали требованиям, и лагерь работал на протяжении каникул по двум направлениям — организация круглосуточного пребывания детей и подростков на базе государственных и муниципальных учреждений культуры, в загородных центрах отдыха и оздоровления; организация и проведение комплекса культурно-досуговых мероприятий для детей и подростков в период каникул.

Положительным примером можно отметить, что в январе 2018 на учете в КДН и ЗП стояло 15 подростков, а на начало октября –7 подростков.