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7 Ноября 2018, 12:56

В Мишкинском районе загорелся дом: погибла женщина

3 ноября в половине 7 утра в ДДС-01 ПСЧ-87 ФГКУ «26 отряд ФПС по РБ» поступило сообщение о пожаре в личном хозяйстве в деревне Янагушево. Объектом пожара явился жилой дом.

3 ноября в половине 7 утра в ДДС-01 ПСЧ-87 ФГКУ «26 отряд ФПС по РБ» поступило сообщение о пожаре в личном хозяйстве в деревне Янагушево. Объектом пожара явился жилой дом.
Благодаря своевременному обнаружению и слаженным действиям добровольцев ДПК СП Урьядинский сельсовет и Камеевский сельсовет, местного населения, до прибытия пожарных расчетов были проведены, первоочередные мероприятия по недопущению распространения огня на соседние строения.
В результате пожара в огне погибла хозяйка дома. Причина пожара устанавливается.
ПСЧ-87 ФГКУ «26 отряд ФПС по РБ» информирует население о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности в быту.
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