В Мишкинском районе загорелся дом: погибла женщина

3 ноября в половине 7 утра в ДДС-01 ПСЧ-87 ФГКУ «26 отряд ФПС по РБ» поступило сообщение о пожаре в личном хозяйстве в деревне Янагушево. Объектом пожара явился жилой дом.

Благодаря своевременному обнаружению и слаженным действиям добровольцев ДПК СП Урьядинский сельсовет и Камеевский сельсовет, местного населения, до прибытия пожарных расчетов были проведены, первоочередные мероприятия по недопущению распространения огня на соседние строения.

В результате пожара в огне погибла хозяйка дома. Причина пожара устанавливается.