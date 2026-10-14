Встреча со спецпредставителем Министерства иностранных дел России М. Мелеховым

Михаил Мелех поблагодарил Главу Башкортостана за приглашение и подчеркнул значимость конференции для укрепления контактов со странами СНГ и развития сотрудничества в сфере исламского образования.

– Межрелигиозный диалог важен не только на словах – необходимо институционально выстраивать эти связи. Министерство иностранных дел России очень внимательно относится к этой теме, понимая, насколько важно работать с людьми и их убеждениями, – сказал Михаил Мелех.

Радий Хабиров отметил, что в регионе выстроено конструктивное взаимодействие между представителями разных конфессий.

– Башкортостан – многонациональная и многоконфессиональная республика. Среди жителей в том числе – мусульмане, православные и иудеи, – сообщил Глава республики. – Мы живём дружно и по всем вопросам находим общий язык. И здесь большая заслуга нашего многоуважаемого Верховного муфтия, председателя Центрального духовного управления мусульман России Талгата Таджуддина.

Отметим, XVII Международная научно-практическая конференция «Идеалы и ценности Ислама» проходит в Уфе с 13 по 15 октября. Её организуют Центральное духовное управление мусульман России и Российский исламский университет ЦДУМ страны при содействии Фонда поддержки исламской культуры, науки и образования и Совета по государственно-конфессиональным отношениям при Главе Башкортостана. В конференции примут участие около 400 человек, в том числе представители иностранных государств и стран СНГ.