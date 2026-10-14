+21 °С
Облачно
ДзенАнтитеррор
Политика
14 Октября , 04:12

Встреча со спецпредставителем Министерства иностранных дел России М. Мелеховым

13 октября в Доме Республики Глава Башкортостана Радий Хабиров встретился со специальным представителем Министерства иностранных дел России Михаилом Мелехом, который прибыл в Уфу для участия в XVII Международной научно-практической конференции «Идеалы и ценности Ислама». В этом году её посвятили Году единства народов России.

Добавить в предпочтительные источники Google
Встреча со спецпредставителем Министерства иностранных дел России М. МелеховымВстреча со спецпредставителем Министерства иностранных дел России М. Мелеховым
Встреча со спецпредставителем Министерства иностранных дел России М. Мелеховым

Михаил Мелех поблагодарил Главу Башкортостана за приглашение и подчеркнул значимость конференции для укрепления контактов со странами СНГ и развития сотрудничества в сфере исламского образования.

– Межрелигиозный диалог важен не только на словах – необходимо институционально выстраивать эти связи. Министерство иностранных дел России очень внимательно относится к этой теме, понимая, насколько важно работать с людьми и их убеждениями, – сказал Михаил Мелех.

Радий Хабиров отметил, что в регионе выстроено конструктивное взаимодействие между представителями разных конфессий.

 

– Башкортостан – многонациональная и многоконфессиональная республика. Среди жителей в том числе – мусульмане, православные и иудеи, – сообщил Глава республики. – Мы живём дружно и по всем вопросам находим общий язык. И здесь большая заслуга нашего многоуважаемого Верховного муфтия, председателя Центрального духовного управления мусульман России Талгата Таджуддина.

 

Отметим, XVII Международная научно-практическая конференция «Идеалы и ценности Ислама» проходит в Уфе с 13 по 15 октября. Её организуют Центральное духовное управление мусульман России и Российский исламский университет ЦДУМ страны при содействии Фонда поддержки исламской культуры, науки и образования и Совета по государственно-конфессиональным отношениям при Главе Башкортостана. В конференции примут участие около 400 человек, в том числе представители иностранных государств и стран СНГ.

 

Автор:
Читайте нас
MAX telegram вк дзен ок

© 2026 Сайт издания "Дружба". Копирование информации сайта разрешено только с письменного согласия администрации

Газета «ДРУЖБА МИШКИНО» зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан. Регистрационный номер ПИ № ТУ 02 - 01879 от 11.06.2025 г.

Об использовании персональных данных

УЧРЕДИТЕЛИ: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан,  АО Издательский дом «Республика Башкортостан». 

Главный редактор - Кадикова Фирдаус Маликовна.

Адрес
452340, РБ, Мишкинский район, село Мишкино, ул. Ленина, 87
Рекламная служба
8(34749)21508
Редакция
8(34749)21700
Приемная
8(34749)21700
Сотрудничество
8(34749)21700
Отдел кадров
8(34749)21700
Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru