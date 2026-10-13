Радий Хабиров поблагодарил коллективы избирательных комиссий за качественную орг

Руководитель региона выразил признательность за качественную организацию избирательных кампаний, которые прошли на территории Башкортостана.

– Мы завершаем электоральный цикл этого года. Состоялись выборы в Государственную Думу России, Городской совет Уфы. Они проходили в непростое для нашей страны время – период специальной военной операции, – сказал Радий Хабиров. – Явка избирателей была высокой, жители смогли проголосовать комфортно и спокойно. Благодарю вас за ответственную работу.

За высокое профессиональное мастерство Глава Башкортостана вручил представителям избирательных комиссий государственные награды республики.