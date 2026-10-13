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Политика
13 Октября , 17:09

Радий Хабиров поблагодарил коллективы избирательных комиссий за качественную орг

13 октября в Уфе Глава Башкортостана Радий Хабиров посетил Центральную избирательную комиссию республики, где состоялась встреча с сотрудниками территориальных и участковых избиркомов.

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Радий Хабиров поблагодарил коллективы избирательных комиссий за качественную оргРадий Хабиров поблагодарил коллективы избирательных комиссий за качественную орг
Радий Хабиров поблагодарил коллективы избирательных комиссий за качественную орг

Руководитель региона выразил признательность за качественную организацию избирательных кампаний, которые прошли на территории Башкортостана.

– Мы завершаем электоральный цикл этого года. Состоялись выборы в Государственную Думу России, Городской совет Уфы. Они проходили в непростое для нашей страны время – период специальной военной операции, – сказал Радий Хабиров. – Явка избирателей была высокой, жители смогли проголосовать комфортно и спокойно. Благодарю вас за ответственную работу.

За высокое профессиональное мастерство Глава Башкортостана вручил представителям избирательных комиссий государственные награды республики.

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